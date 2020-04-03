Bill Gates’ten corona virüs açıklaması

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Business Insider’da yer alan habere göre salgına karşı mücadele kapsamıda milyonlarca dolar bağış yapan Bill & Melinda Gates Vakfı Başkanı olan Gates "Ülkenin liderlerinin net olması lazım. Herhangi bir yerde izolasyon, her yerde izolasyon anlamına geliyor”
ABD genelinde vaka sayıların azalmasının 10 hafta kadar sürebileceğinin altını çizen Gates “ Vaka sayılara azalana kadar kimse normal çalışmasına devam edemez veya izolasyon konusunda rahat davranamaz” dedi.
Zira Gates’e göre bu virüsün geri dönme ihtimalini doğurabilir. Aşı geliştirilmesi için veri tabanlı bir yaklaşım olması gerektiğini belirten Gates ABD'deki testlerin organize olmadığını iddia etti.