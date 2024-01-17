Bill Gates'ten yapay zeka tahmini: "5 yıl içinde hayatımızı kökten değiştirecek"
Yapay zekanın küresel istihdama yönelik olumsuz etkileri tartışılıyor. Yazılım şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ise yapay zekanın 5 yıl içinde hayatın her alanını kolaylaştıracağını öngördü. Gates, Yapay zeka korkularını ise 20. yüzyılın başında teknolojiye karşı oluşan endişelere benzetti.
Yapay zekanın küresel istihdama olumsuz etkileri tartışılırken, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD basınına heyecan verici öngörülerde bulundu..