Bill Gates'ten yapay zeka tahmini: "5 yıl içinde hayatımızı kökten değiştirecek"

"YENİ İSTİHDAM OLANAKLARI ORTAYA ÇIKACAK"

20. yüzyılın başları için Gates, "Birçok yeni iş kolu ortaya çıktı ve tarım dönemine göre insanlık olarak çok daha iyi durumda olduğumuz tartışılmaz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca yapay zeka nedeniyle yok olan işlerin yerine, yeni istihdam olanaklarının ortaya çıkacağını da söyledi.

Yapay zekanın "eğitim vermek, kod yazımına yardım etmek ve teknik destek sağlama" gibi birçok özelliği bulunduğunu kaydetti.

Gates, yapay zekayı eğitim ve tıp alanlarına entegrasyonunun büyük fayda sağlayacağını vurguladı. İnternet üzerinden çalışan teknolojinin yeni donanım gereksinimi bulunmadığına dikkat çekti.