Bill Gates'ten yapay zeka yorumu: Şimdilik çok aptal

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten yapay zekanın geleceğine dair heyecan verici öngörüler geldi. Gates, ""5 yıl sonra herkesin yapay zekalı kişisel asistanı olacak. Yapay zeka şimdilik çok aptal." diye konuştu.

Bill Gates'ten yapay zeka yorumu: Şimdilik çok aptal - 1

"HERKESİN YAPAY ZEKALI ASİSTANI OLACAK"

"Yapay zeka şimdilik çok aptal, ama beş yıl içinde herkesin yapay zekalı kişisel asistanı olacak."

Teknoloji ve yapay zekanın geleceğine ilişkin bu tahminler Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e ait.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bill Gates'ten yapay zeka yorumu: Şimdilik çok aptal - 2

"BİLGİSAYAR KULLANIM ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Milyarder iş insanı, "Gates Notes" adlı blogunda, yapay zekanın insanların bilgisayar kullanım şeklini kökten değiştireceğini" savundu.

Gates’e göre, farklı görevler için farklı uygulamalar kullanmak yerine, kullanıcıların akıllı cihazlarına ne yapmak istediklerini söylemeleri yeterli olacak.

Bill Gates'ten yapay zeka yorumu: Şimdilik çok aptal - 3

"PROGRAMLAR TARİHE KARIŞACAK"

"Yapay zeka yazılım dünyasını altüst edecek" diyen Gates "Bilgisayar programları ve uygulamaların tarihe karışacağını öne sürdü.

Gates'e göre kullanıcıyı tanıyıp alışkanlıklarını ve yaşamlarını analiz eden yapay zekalı asistanlar, önerilerde bulunabilecek, tatil organize edip, ameliyat olan arkadaşınıza çiçek bile gönderebilecek.

Ancak son karar daima kullanıcıda olacak. Satın alınmak istenen ürünleri araştırıp karşılaştırma yapabilecek.

Bill Gates'ten yapay zeka yorumu: Şimdilik çok aptal - 4

HAYATIN HER ALANINDA OLACAK

Gates, yapay zekanın sağlıktan eğitime, üretkenlikten eğlence ve alışverişe kadar hayatın farklı alanlarında devrim niteliğinde değişiklikler yapacağını savundu.

Bill Gates'ten yapay zeka yorumu: Şimdilik çok aptal - 5

"CHATGPT İLK ADIM"

ChatGPT gibi metin bazlı yapay zekalı sohbet robotlarının "ilk adım" olduğunu söyleyen Gates, Yapay zekanın hayatın tüm alanlarında 7/24 yorulmadan hizmet eden bir asistan olacağını belirtiyor.

Bill Gates'ten yapay zeka yorumu: Şimdilik çok aptal - 6

30 YILDIR BU FİKİR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Dijital kişisel asistan fikri üzerinde 30 yıldır çalıştığını vurgulayan Gates, teknolojinin gelişmesiyle yakın gelecekte hayalini gerçekleştirebileceğini söyledi.

Ancak Gates'in vizyonu, her türlü kişisel verinin yapay zekanın erişimine açılmasını gerektiriyor.

Bu durum özel yaşamın ihlali tartışmalarını da beraberinde getirirken, Gates muazzam miktarda verinin nasıl işleneceği sorusunun henüz yanıtsız olduğuna dikkat çekiyor.

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