Bill Gates'ten yapay zeka yorumu: Şimdilik çok aptal

"PROGRAMLAR TARİHE KARIŞACAK"

"Yapay zeka yazılım dünyasını altüst edecek" diyen Gates "Bilgisayar programları ve uygulamaların tarihe karışacağını öne sürdü.



Gates'e göre kullanıcıyı tanıyıp alışkanlıklarını ve yaşamlarını analiz eden yapay zekalı asistanlar, önerilerde bulunabilecek, tatil organize edip, ameliyat olan arkadaşınıza çiçek bile gönderebilecek.

Ancak son karar daima kullanıcıda olacak. Satın alınmak istenen ürünleri araştırıp karşılaştırma yapabilecek.