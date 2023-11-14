Bill Gates'ten yapay zeka yorumu: Şimdilik çok aptal
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten yapay zekanın geleceğine dair heyecan verici öngörüler geldi. Gates, ""5 yıl sonra herkesin yapay zekalı kişisel asistanı olacak. Yapay zeka şimdilik çok aptal." diye konuştu.
"HERKESİN YAPAY ZEKALI ASİSTANI OLACAK"
"Yapay zeka şimdilik çok aptal, ama beş yıl içinde herkesin yapay zekalı kişisel asistanı olacak."
Teknoloji ve yapay zekanın geleceğine ilişkin bu tahminler Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e ait.