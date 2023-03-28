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Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?)

ABD'de yapılan yeni bir çalışmada yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'nin bini aşkın meslek üzerindeki etkisi incelendi. Sonuçlar, başta yazılım, gazetecilik ve hukuk alanları olmak üzere tüm mesleklerin yüzde 15'inin yapay zeka tarafından daha hızlı ve aynı kalite seviyesinde yapılabileceğini gösterdi. İşte ChatGPT'nin tehdit ettiği ve şu anda yapay zekaya karşı güvende olan meslekler...

Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?) - 1

Yeni bir çalışmaya göre, ChatGPT benzeri yapay zeka sistemleri ABD'deki işlerin yüzde 80'ini etkileyecek. İşlerini kaybeden meslek gruplarının başında ise kişisel mali danışmanlar, brokerlar, sigortacılar, veri işlemcileri ve gazeteciler yer alacak. Uyarı, ChatGPT'yi üreten şirket OpenAI ve Pennsylvania Üniversitesi tarafından yapılan ortak çalışmanın ardından geldi. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?) - 2

Araştırmacılar, tüm çalışan görevlerinin yaklaşık yüzde 15'inin yapay zeka tarafından önemli ölçüde daha hızlı ve aynı kalite seviyesinde tamamlanabileceğini tespit etti.

Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?) - 3

ChatGPT’nin ilk kurbanları arasında yılda en az 80 bin dolar kazanan matematikçiler, muhasebeciler ve yazarlar gibi beyaz yakalılar olacak.

Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?) - 4

Çalışmada yer alan OpenAI araştırmacısı Pamela Mishkin, “Günümüzde  GPT birçok şey yapabiliyor.Geçtiğimiz birkaç yıl içinde,  giderek daha karmaşık görevleri çözmede daha iyi olduğunu gördük. Bu araştırma, bugün mevcut olan herhangi bir modeli değil, bu eğilimi incelemektedir.” yorumunu yaptı.

Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?) - 5

BİN 16 MESLEK İNCELENDİ

Bununla birlikte araştırmacılar, çalışma kapsamında bin 16 meslek ve bunlara ait 19 bin 265 görevi analiz etti. Ayrıca, ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu tarafından sağlanan 2020 ve 2021 Mesleki İstihdam serilerinden alınan ücret verileri araştırmada kullanıldı.

Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?) - 6

Ekip daha sonra, hangi pozisyonların teknoloji tarafından yapıldığında daha sorunsuz çalışabileceğini görmek için verileri yapay zeka yetenekleriyle çapraz analiz etti.

Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?) - 7

Araştıramanın bulguları,'iş görevlerinin en az yüzde 10'unun yapay zekanın kullanılmaya başlanmasından etkilendiğini, çalışanların yaklaşık yüzde 19'unun ise görevlerinin en az yüzde 50'sinin etkilenebileceğini' gösterdi.

Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?) - 8

HUKUK SEKRETERLERİ VE GAZETECİLERE KÖTÜ HABER

Uzmanlar, yapay zekanın gerçekleştirmek üzere tasarlandığı aktif dinleme, konuşma ve eleştirel düşünme gibi mesleklerin temel becerilerini içeren risk altındaki işlerin listesini oluştururken maruziyete baktı Çalışma, 86 mesleği yapay zekaya 'tamamen maruz kalmış' olarak belirledi ve birkaçı yüzde 100 puan aldı. Bunlar arasında hukuk sekreterleri, klinik veri yöneticileri, web tasarımcıları ve gazeteciler yer alıyor.

Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?) - 9

HANGİ MESLEKLER GÜVENDE?

Ancak grafik tasarımcılar, pazarlama stratejistleri ve finans yöneticileri yüzde 15'in altında puan aldı. Bulaşıkçılar, elektrikçiler ve berberler gibi daha yüksek ücretli işler de yapay zekaya karşı güvende. Eczacılar, avukatlar ve astronomların medyan geliri 81 bi 980 dolar olsa da, bu mesleklerin de yüksek maruziyete sahip olmadığı tespit edildi.

Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?) - 10
Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?) - 11
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