Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?)

Yeni bir çalışmaya göre, ChatGPT benzeri yapay zeka sistemleri ABD'deki işlerin yüzde 80'ini etkileyecek. İşlerini kaybeden meslek gruplarının başında ise kişisel mali danışmanlar, brokerlar, sigortacılar, veri işlemcileri ve gazeteciler yer alacak. Uyarı, ChatGPT'yi üreten şirket OpenAI ve Pennsylvania Üniversitesi tarafından yapılan ortak çalışmanın ardından geldi.
Araştırmacılar, tüm çalışan görevlerinin yaklaşık yüzde 15'inin yapay zeka tarafından önemli ölçüde daha hızlı ve aynı kalite seviyesinde tamamlanabileceğini tespit etti.
ChatGPT’nin ilk kurbanları arasında yılda en az 80 bin dolar kazanan matematikçiler, muhasebeciler ve yazarlar gibi beyaz yakalılar olacak.
Çalışmada yer alan OpenAI araştırmacısı Pamela Mishkin, “Günümüzde GPT birçok şey yapabiliyor.Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, giderek daha karmaşık görevleri çözmede daha iyi olduğunu gördük. Bu araştırma, bugün mevcut olan herhangi bir modeli değil, bu eğilimi incelemektedir.” yorumunu yaptı.
Bununla birlikte araştırmacılar, çalışma kapsamında bin 16 meslek ve bunlara ait 19 bin 265 görevi analiz etti. Ayrıca, ABD İşgücü İstatistikleri Bürosu tarafından sağlanan 2020 ve 2021 Mesleki İstihdam serilerinden alınan ücret verileri araştırmada kullanıldı.
Ekip daha sonra, hangi pozisyonların teknoloji tarafından yapıldığında daha sorunsuz çalışabileceğini görmek için verileri yapay zeka yetenekleriyle çapraz analiz etti.
Araştıramanın bulguları,'iş görevlerinin en az yüzde 10'unun yapay zekanın kullanılmaya başlanmasından etkilendiğini, çalışanların yaklaşık yüzde 19'unun ise görevlerinin en az yüzde 50'sinin etkilenebileceğini' gösterdi.
Uzmanlar, yapay zekanın gerçekleştirmek üzere tasarlandığı aktif dinleme, konuşma ve eleştirel düşünme gibi mesleklerin temel becerilerini içeren risk altındaki işlerin listesini oluştururken maruziyete baktı Çalışma, 86 mesleği yapay zekaya 'tamamen maruz kalmış' olarak belirledi ve birkaçı yüzde 100 puan aldı. Bunlar arasında hukuk sekreterleri, klinik veri yöneticileri, web tasarımcıları ve gazeteciler yer alıyor.
Ancak grafik tasarımcılar, pazarlama stratejistleri ve finans yöneticileri yüzde 15'in altında puan aldı. Bulaşıkçılar, elektrikçiler ve berberler gibi daha yüksek ücretli işler de yapay zekaya karşı güvende. Eczacılar, avukatlar ve astronomların medyan geliri 81 bi 980 dolar olsa da, bu mesleklerin de yüksek maruziyete sahip olmadığı tespit edildi.