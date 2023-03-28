Bini aşkın meslek araştırıldı: ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? (Hangi meslekler ChatGPT'ye karşı güvende?)

Çalışmada yer alan OpenAI araştırmacısı Pamela Mishkin, “Günümüzde GPT birçok şey yapabiliyor.Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, giderek daha karmaşık görevleri çözmede daha iyi olduğunu gördük. Bu araştırma, bugün mevcut olan herhangi bir modeli değil, bu eğilimi incelemektedir.” yorumunu yaptı.