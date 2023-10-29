Binlerce kişi Atatürk'le yan yana fotoğrafını paylaştı (Atatürk ile yapay zeka fotoğrafı nasıl yapılır?)
20 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sosyal medyada yeni bir trend başladı, binlerce kullanıcı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le yan yana fotoğrafını paylaştı. Yapay zeka teknolojisi, Atatürk hayranlarına onunla sanal bir fotoğraf çekilme fırsatı sunuyor.
Modern teknoloji ve yapay zeka sayesinde birçok kişinin Mustafa Kemal Atatürk ile yan yana görüntüsü var. Geliştirilen bir yapay zekâ modeli, fotoğraflarımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile birleştirmemizi sağlıyor.