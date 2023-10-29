Binlerce kişi Atatürk'le yan yana fotoğrafını paylaştı (Atatürk ile yapay zeka fotoğrafı nasıl yapılır?)

Modern teknoloji ve yapay zeka sayesinde birçok kişinin Mustafa Kemal Atatürk ile yan yana görüntüsü var. Geliştirilen bir yapay zekâ modeli, fotoğraflarımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile birleştirmemizi sağlıyor.