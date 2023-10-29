Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Binlerce kişi Atatürk'le yan yana fotoğrafını paylaştı (Atatürk ile yapay zeka fotoğrafı nasıl yapılır?)

20 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sosyal medyada yeni bir trend başladı, binlerce kullanıcı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'le yan yana fotoğrafını paylaştı. Yapay zeka teknolojisi, Atatürk hayranlarına onunla sanal bir fotoğraf çekilme fırsatı sunuyor.

Binlerce kişi Atatürk'le yan yana fotoğrafını paylaştı (Atatürk ile yapay zeka fotoğrafı nasıl yapılır?) - 1

Modern teknoloji ve yapay zeka sayesinde birçok kişinin Mustafa Kemal Atatürk ile yan yana görüntüsü var. Geliştirilen bir yapay zekâ modeli, fotoğraflarımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile birleştirmemizi sağlıyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Binlerce kişi Atatürk'le yan yana fotoğrafını paylaştı (Atatürk ile yapay zeka fotoğrafı nasıl yapılır?) - 2

Birçok kullanıcının bu yapay zekâ aracı ile oluşturduğu fotoğraflar büyük beğeni topluyor.

Binlerce kişi Atatürk'le yan yana fotoğrafını paylaştı (Atatürk ile yapay zeka fotoğrafı nasıl yapılır?) - 3

YAPAY ZEKA UYGULAMASININ AYRINTILARI

Tarayıcınızdan yuzuncuyil.harikalar.com sitesine giriş yapın.

harikalar.com adlı web sitesinin cumhuriyetin 100. yılına özel hazırladığı bir metin ve Atatürk fotoğrafı çıkıyor.


Binlerce kişi Atatürk'le yan yana fotoğrafını paylaştı (Atatürk ile yapay zeka fotoğrafı nasıl yapılır?) - 4

Kişisel bilgilerinizi girip yüzünüzün net bir şekilde gözüktüğü bir fotoğrafı seçtikten sonra "Fotoğrafı Yükle" kısmına tıklayın.

Yapay zekâ fotoğrafı işledikten sonra cihazınıza indirebilirsiniz.

Binlerce kişi Atatürk'le yan yana fotoğrafını paylaştı (Atatürk ile yapay zeka fotoğrafı nasıl yapılır?) - 5

İLGİ NEDENİYLE BEKLETMELER OLABİLİYOR

Yoğun talep gördüğü için site bazen sizi tekrar sırada bekletebiliyor ancak fotoğrafınızı yükledikten sonra yaklaşık bir dakika bekleme süreniz oluyor.

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