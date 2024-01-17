Bir ilki başardı: PlayStation 5'in tablet sürümü geliştirildi
DIY Perks isimli bir YouTuber, PlayStation 5'in içerisindeki anakartı geliştirdiği bir tabletin içerisinde topladı ve PlayStation 5 Slim versiyonundan daha küçük ve ince bir tasarım elde ederek oyun oynadığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İçerik 1 günde 1 milyon görüntülenmeyi aşarak sosyal medyada yoğun ilgi topladı.
BİR İLKE İMZA ATTI
YouTube'da DIY Perks kanılının sahibi Matthew Perks isimli bir içerik üreticisi PlayStation 5'i evrimleştirerek dünyada bir ilke imza attı.