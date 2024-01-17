Bir ilki başardı: PlayStation 5'in tablet sürümü geliştirildi

DIY Perks isimli bir YouTuber, PlayStation 5'in içerisindeki anakartı geliştirdiği bir tabletin içerisinde topladı ve PlayStation 5 Slim versiyonundan daha küçük ve ince bir tasarım elde ederek oyun oynadığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İçerik 1 günde 1 milyon görüntülenmeyi aşarak sosyal medyada yoğun ilgi topladı.

Bir ilki başardı: PlayStation 5'in tablet sürümü geliştirildi - 1

BİR İLKE İMZA ATTI

YouTube'da DIY Perks kanılının sahibi Matthew Perks isimli bir içerik üreticisi PlayStation 5'i evrimleştirerek dünyada bir ilke imza attı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bir ilki başardı: PlayStation 5'in tablet sürümü geliştirildi - 2

PS5'İ TABLETE DÖNÜŞTÜRDÜ

Sosyal medyada yoğun ilgi gören içerik PlayStation 5'in tablet sürümüne dönüştürülmesini konu alıyor.

Matthew Perks, PS5 konsolunu parçalara ayırdı ve iç kısımlarını yeni PS5 Slim'den çok daha ince, tablet benzeri bir cihaza dönüştürdü.

Bir ilki başardı: PlayStation 5'in tablet sürümü geliştirildi - 3

ISI EMİCİLER VE SOĞUTMA FANLARI 

Perks, anakartı cihazdan sökmesinin ardından bir yeni bir yuva yaptı.

Tablet PlayStation 5'in serin çalışmasını sağlayacak ısı emici ve soğutma fanını da monte ederek işin büyük bir kısmını tamamladı. 

Bir ilki başardı: PlayStation 5'in tablet sürümü geliştirildi - 4

4K OLED EKRAN

Perks, uçakta bile kullanılabilecek taşınabilir PS5 cihazı geliştirdi.

Bu bileşenler 250W güç tuğlası, bir çift 5W hoparlör ve 14 inç 4K OLED ekranla birlikte bir çerçeveye takıldı.

Bir ilki başardı: PlayStation 5'in tablet sürümü geliştirildi - 5

PLAYSTATION PORTAL DUYURULMUŞTU

Sony, PS5 için PlayStation Portal el bilgisayarını kullanıcılar ile buluşturmuştu.

Ancak bu cihazda yalnızca PS5 konsolundan uzaktan oynatma için tasarlandığından oyunları uzaktan oynama seçeneği dışında çalıştıramıyorsunuz.

Bir ilki başardı: PlayStation 5'in tablet sürümü geliştirildi - 6
Bir ilki başardı: PlayStation 5'in tablet sürümü geliştirildi - 7
Bir ilki başardı: PlayStation 5'in tablet sürümü geliştirildi - 8
Bir ilki başardı: PlayStation 5'in tablet sürümü geliştirildi - 9
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