Bir ilki başardı: PlayStation 5'in tablet sürümü geliştirildi

ISI EMİCİLER VE SOĞUTMA FANLARI

Perks, anakartı cihazdan sökmesinin ardından bir yeni bir yuva yaptı.

Tablet PlayStation 5'in serin çalışmasını sağlayacak ısı emici ve soğutma fanını da monte ederek işin büyük bir kısmını tamamladı.