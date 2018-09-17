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BMW'nin geleceğin otomobili görücüye çıktı

DHA

Alman otomotiv devi BMW "geleceğin otomobili" olarak lanse ettiği modelini görücüye çıkardı.

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    BMW iNEXT görsellerine bakıldığında aracın SUV tarzı boyutlara sahip olduğu görülüyor.

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    Motor özellikleri, menzili ve fiyatı gibi bilgiler ise henüz açıklanmış değil. Zaten araç şu an tamamen bir konsept hâlinde.

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    iNEXT’in konsept hâlinin son derece geniş, sade ve fütüristik bir iç mekana sahip olduğunu görüyoruz.

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    BMW ayrıca ilerideki elektrikli otomobilleri için kendi batarya hücrelerini geliştirdiğini de belirtiyor.

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    iNEXT'in içinde birçok kısmın interaktif olduğunu, hatta projeksiyon sistemi bile yer aldığı dikkat çekiyor.

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    BMW iNEXT konseptinde birçok kontrol aracı, ihtiyaç hâlinde ortaya çıkıyor. Araç içerisinde herhangi bir yüzeyin her an interaktif projeksiyon sistemi ile bir kontrol ekranına dönüştürülebiliyor olması ilginç bir nokta.

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    iNEXT’teki sürüş modları ise “Boost” ve “Ease” olarak adlandırılmış. Boost seçeneğinde otomobili sürücü kontrol ederken, Ease (kolaylaştır) seçeneğinde ise araç otonom bir hâle geliyor ve direksiyon simidi ortadan kalkıyor.

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    Sürüş için gerekli olan bazı göstergeler de kayboluyor. Bu göstergelerin yerine BMW’nin “keşif ekranları” dediği yolculuk ekranları geliyor. Yani yolcular, güzergahları üzerindeki birçok yeri buradan inceleyebiliyorlar.

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