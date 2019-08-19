Bu fotoğraflarda bir gariplik var!
ntv.com.tr
Bazı fotoğraflar ilk bakışta her şeyi anlatmaz. Detayları fark etmek için biraz daha dikkatli bakmak gerekebilir. İşte sosyal medya kullanıcılarının sık sık paylaştığı içlerinde garip detaylar gizli görseller. Bakalım siz bunları fark edebilecek misiniz? (NOT: CEVAPLAR FOTO-GALERİNİN EN SONUNDA)
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1Bu fotoğrafta bir leopar gizli
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2Fotoğraftaki kediyi bulabilecek misin?
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3Bu sınıftaki öğrencilerden biri diğerlerinden çok farklı
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4Bu fotoğrafta ise bir hırsız var. Bakalım bulabilecek misin?
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5Bir kedi de bu fotoğrafta var!
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6Bu karede bir gariplik var ama acaba ne?
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7Bu görseldeki garipliği görmeniz için biraz dikkatli bakmanız yeterli
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8Bir değişik fotoğraf daha...
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9Bir köpek gizli gizli sizi gözetliyor olabilir
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10Bill Gates gördüyse bu işe çok bozulmuştur
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11Saklanmış bir kedi vakası daha
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12Bu fotoğraftaki hayvan ise biraz daha garip kaçmış
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13Yine kedi...
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14Bu görselde uzunca bir arkadaş sizi izliyor
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15Kedi... kedi... kedi
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16Kaç tane baykuş görüyorsunuz?
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17Çok iyi kamufle olmuş bir hayvan da bu fotoğrafta var
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Ve bu fotoğrafta da...
CEVAPLAR
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CEVAPLAR
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