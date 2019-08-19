Bu fotoğraflarda bir gariplik var!

1 Bu fotoğrafta bir leopar gizli

2 Fotoğraftaki kediyi bulabilecek misin?

3 Bu sınıftaki öğrencilerden biri diğerlerinden çok farklı

4 Bu fotoğrafta ise bir hırsız var. Bakalım bulabilecek misin?

5 Bir kedi de bu fotoğrafta var!

6 Bu karede bir gariplik var ama acaba ne?

7 Bu görseldeki garipliği görmeniz için biraz dikkatli bakmanız yeterli

8 Bir değişik fotoğraf daha...

9 Bir köpek gizli gizli sizi gözetliyor olabilir

10 Bill Gates gördüyse bu işe çok bozulmuştur

11 Saklanmış bir kedi vakası daha

12 Bu fotoğraftaki hayvan ise biraz daha garip kaçmış

13 Yine kedi...

14 Bu görselde uzunca bir arkadaş sizi izliyor

15 Kedi... kedi... kedi

16 Kaç tane baykuş görüyorsunuz?

17 Çok iyi kamufle olmuş bir hayvan da bu fotoğrafta var

18 Ve bu fotoğrafta da... CEVAPLAR

19 CEVAPLAR

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