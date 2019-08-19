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Bu fotoğraflarda bir gariplik var!

ntv.com.tr

Bazı fotoğraflar ilk bakışta her şeyi anlatmaz. Detayları fark etmek için biraz daha dikkatli bakmak gerekebilir. İşte sosyal medya kullanıcılarının sık sık paylaştığı içlerinde garip detaylar gizli görseller. Bakalım siz bunları fark edebilecek misiniz? (NOT: CEVAPLAR FOTO-GALERİNİN EN SONUNDA)

  • 1

    Bu fotoğrafta bir leopar gizli
  • 2

    Fotoğraftaki kediyi bulabilecek misin?
  • 3

    Bu sınıftaki öğrencilerden biri diğerlerinden çok farklı
  • 4

    Bu fotoğrafta ise bir hırsız var. Bakalım bulabilecek misin?
  • 5

    Bir kedi de bu fotoğrafta var!
  • 6

    Bu karede bir gariplik var ama acaba ne?
  • 7

    Bu görseldeki garipliği görmeniz için biraz dikkatli bakmanız yeterli
  • 8

    Bir değişik fotoğraf daha...
  • 9

    Bir köpek gizli gizli sizi gözetliyor olabilir
  • 10

    Bill Gates gördüyse bu işe çok bozulmuştur
  • 11

    Saklanmış bir kedi vakası daha
  • 12

    Bu fotoğraftaki hayvan ise biraz daha garip kaçmış
  • 13

    Yine kedi...
  • 14

    Bu görselde uzunca bir arkadaş sizi izliyor
  • 15

    Kedi... kedi... kedi
  • 16

    Kaç tane baykuş görüyorsunuz?
  • 17

    Çok iyi kamufle olmuş bir hayvan da bu fotoğrafta var
  • 18

    Ve bu fotoğrafta da...

    CEVAPLAR

  • 19

    CEVAPLAR

    CEVAPLAR
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