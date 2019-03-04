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Bu iPhone uygulamaları artık ücretsiz

DHA

Akıllı telefon sahiplerine iyi haber geldi. Bu listedeki uygulamalar iPhone ve iPad sahipleri için ücretsiz oldu

  • 1

    Brightly Fix Dark Photos: Loş ışığın bulunduğu ortamlarda çekilen karanlık görüntülere otomatik aydınlık vererek fotoğraflarınızın çok daha net görünmesini sağlıyor. 

  • 2

    Bocus: İki kameralı iPhone modelleri için başarılı bir fotoğraf uygulaması. Profesyonel bir makineden görüntü alıyormuş gibi müthiş fotoğraflar çekmeye ne dersiniz? 

  • 3

    DayCost Pro: Ay içinde gelir ve giderinizi hesaplıyor, size sanal muhasebeciniz olma vaadiyle geliyor! 

  • 4

    Gravity Orange 2: Oldukça keyifli olan ve bugün itibariyle kısa süreliğine bedava olan bu oyunda portakalınızla yıldızları topluyorsunuz... 

  • 5

    Beast Towers: Kalenize saldıran insanlara karşı yaratıklarınızı üretip şatonuzu korumaya çalışıyorsunuz!
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