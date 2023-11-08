Bütçe dostu vivo Y27 ve Y17s satışta

Şık tasarımıyla hayranlık uyandırıyor: Y27

Y27, göz alıcı Koyu Bordo ve Deniz Mavisi renk seçenekleri ile olduğu kadar sade ve net dış hatları, çizilmeye dayanıklı kristalsi mat ve çift halkalı havalı tasarımıyla da kendisine hayran bırakıyor. Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan 4G destekli vivo Y27, gücünü 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Helio G85 işlemcisinden alıyor.

6 GB RAM + 6 GB Sanal RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın depolama alanı MicroSD kart desteği ile 1 TB’a kadar artırılabiliyor. Telefon bu geniş depolama alanı ile kullanıcılara tüm anılarını saklama imkânı veriyor.