Bütçe dostu vivo Y27 ve Y17s satışta
Türkiye’de ürün yelpazesini genişletmeye devam eden vivo, Y Serisi akıllı telefon ailesinin yeni üyeleri Y27 ve Y17s’yi satışa sundu. Bütçe dostu iki model de kullanıcılara güçlü batarya kapasiteleriyle şarj etme ihtiyacı duymadan uzun süre kullanım ve geniş depolama alanları ile tüm anıları saklama imkânı sunuyor. Her iki telefon da Android 13 işletim sistemi FunTouch OS 13 kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyor ve gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alıyor.
Şık tasarımıyla hayranlık uyandırıyor: Y27
Y27, göz alıcı Koyu Bordo ve Deniz Mavisi renk seçenekleri ile olduğu kadar sade ve net dış hatları, çizilmeye dayanıklı kristalsi mat ve çift halkalı havalı tasarımıyla da kendisine hayran bırakıyor. Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan 4G destekli vivo Y27, gücünü 12 nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Helio G85 işlemcisinden alıyor.
6 GB RAM + 6 GB Sanal RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın depolama alanı MicroSD kart desteği ile 1 TB’a kadar artırılabiliyor. Telefon bu geniş depolama alanı ile kullanıcılara tüm anılarını saklama imkânı veriyor.