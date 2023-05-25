Call of Duty: Mobile'dan 5. sezon fragmanı; yeni oyun modları açıklandı

YENİ ETKİNLİK: ISSIZ DAYANIKLILIK

Bu etkinlikte hayatta kalma savaşı veriyor ve kendi üssünüzü inşa ediyorsunuz. Topladığınız malzemeleri ödüllendiren günlük görevler de dahil olmak üzere ödülleri kazanmak için Çok Oyunculu ve Battle Royale'e katılım sağlamanız gerekiyor. Üssünüzdeki binaları yükseltmek için bu gelişmiş malzemeleri kullanarak daha verimli şekilde ödül toplayabileceksiniz.