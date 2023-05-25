Call of Duty: Mobile'dan 5. sezon fragmanı; yeni oyun modları açıklandı

CoD Mobile'da yeni sezon, yeni birçok oyunculu harita ve yeni mod ile kaos zirveye çıkıyor. Ayrıca Çok Oyunculu ve Battle Royale modlarında yarışma seçeneği de dahil olmak üzere hafta sonu turnuvalarında iyileştirmeler yapıldı.
Battle ve Premium Pass'i duyuran CoD Mobile, bu bileti satın alan herkese birçok silah ve silah ve oyuncu XP'sine yüzde 10'luk bir destek sağlayacak.
Yeni sezonla birlikte oyuna eklenecek olan Armada Strike haritası, oyuncuların okyanusta bir gemide hakimiyet için savaşması gerektiği bir harita olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak Call Of Duty: Black Ops Cold War'da tanıtılan Armada Strike, yeni sezonda CoD Mobile'a eklenecek.
Ara ve Yok Et modu, oyuncuların bomba kurma bölgelerini koruma ya da savunma görevini sunuyor. Oyuncular, düşen takım arkadaşlarını her turda yalnızca bir kez canlandırma yeteneğine sahip olacak. Takımlar bir bomba bölgesini başarıyla patlatır etkisiz hale getirirse veya düşman ekibini tamamen ortadan kaldırırsa raundu kazanabilecek.
Bu etkinlikte hayatta kalma savaşı veriyor ve kendi üssünüzü inşa ediyorsunuz. Topladığınız malzemeleri ödüllendiren günlük görevler de dahil olmak üzere ödülleri kazanmak için Çok Oyunculu ve Battle Royale'e katılım sağlamanız gerekiyor. Üssünüzdeki binaları yükseltmek için bu gelişmiş malzemeleri kullanarak daha verimli şekilde ödül toplayabileceksiniz.
Sezon 5'ten itibaren hafta sonu Turnuva modu, oyuncuların Alcatraz'dan başlayıp hem haftalık dönen Çok Oyunculu modda hem de Battle Royale'de rekabet etmelerini sağlayacak.
Call of Duty Mobile'ın 5. sezonu 31 Mayıs Çarşamba günü gelen güncellemeyle başlayacak.