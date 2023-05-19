ChatGPT artık iPhone'larda: iOS uygulaması Türkiye'ye ne zaman gelecek?

ABD’li şirket OpenAI'nin son derece popüler sohbet robotu ChatGPT, uygulama olarak iPhone’lara geldi. Artık, kullanıcılar hareket halindeyken sohbet robotunu kullanabilecek be one sesli bir şekilde soru sorabilecekler. Daha önce kullanıcılar, ChatGPT’ye sadece web sitesi üzerinden erişebiliyorlardı.

ChatGPT artık iPhone'larda: iOS uygulaması Türkiye'ye ne zaman gelecek? - 1

"GELECEK HAFTALARDA DİĞER ÜLKELERE GELECEK"

ChatGPT, ABD’deki iPhone’larda kullanıma sunuldu. App Store'da OpenAI tarafından yayımlanan tanıtım yazısında, "ABD'de bugün kullanıma başlıyoruz ve önümüzdeki haftalarda başka ülkelere de yayılacağız." denildi. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ChatGPT artık iPhone'larda: iOS uygulaması Türkiye'ye ne zaman gelecek? - 2

OpenAl, ayrıca ChatGPT’nin iPhone uygulamasının, “reklamlar arasında gezinmeden anında yanıtlar verdiği, özel tavsiyeler, yaratıcı ilham ve profesyonel girdi sağladığı ve yeni diller keşfetmek gibi öğrenme fırsatları sunduğu”nu aktardı. 

ChatGPT artık iPhone'larda: iOS uygulaması Türkiye'ye ne zaman gelecek? - 3

GEÇEN KASIN AYINDA PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Bununla birlikte ChatGPT, ilk olarak geçen kasım ayında piyasaya sürüldü. Sohbet robotunun neredeyse her soruya inandırıcı bir şekilde   insan benzeri yanıtlar, şiirler, mektup ve makaleler ile yanıt vermesi heyecan ve endişe yarattı. 

ChatGPT artık iPhone'larda: iOS uygulaması Türkiye'ye ne zaman gelecek? - 4

Ancak, iPhone’larda kullanıma açılana kadar sohbet robotu süresiz olarak bir bilgisayarda yaşayacak gibi görünüyordu. 

ChatGPT artık iPhone'larda: iOS uygulaması Türkiye'ye ne zaman gelecek? - 5

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketi tarafından inşa edilenler gibi yapay zeka sistemlerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin bir oturumda bu hafta ABD senatörlerine "İnsanların bunu daha fazla kullanılmasını sağlamaya çalışmıyoruz." dedi.

ChatGPT artık iPhone'larda: iOS uygulaması Türkiye'ye ne zaman gelecek? - 6

Altman, ABD Senatosu'ndaki bir komite önünde yapay zekanın kapsamı ve tehlikeleri hakkında ifade verdi. Altman, yapay zeka teknolojisinin düzenlenmesi için hükümetlerin müdahalede bulunmasının, hızla gelişen modellerle ilgili riskleri azaltmak için kritik olduğunu vurgulayarak milletvekillerini düzenleme yapmaya çağırdı.

ChatGPT artık iPhone'larda: iOS uygulaması Türkiye'ye ne zaman gelecek? - 7

Altman, gelecek yıl yapılacak olan ABD seçimleriyle ilgili endişelerini dile getirdi ve yapay zeka modellerinin daha da geliştirileceğine dikkat çekti. 

ChatGPT artık iPhone'larda: iOS uygulaması Türkiye'ye ne zaman gelecek? - 8

"YAPAY ZEKANIN SEÇMENLERİ YANILTMA POTANSİYELİ VAR"

Yapay zekanın seçmenleri manipüle etme ve yanıltma gibi potansiyellerinin olduğunu belirten Altman, bu konunun en büyük endişelerden biri olduğunu söyledi. Altman ayrıca, ABD hükümetinin güçlü yapay zeka modellerini geliştiren şirketlere lisans verme uygulamasıyla düzenlemeler getirebileceğini ifade etti. Lisans verme ve test zorunluluğunun yapay zeka modellerinin yeteneklerini sınırlamak için uygulanabileceğini de belirtti.

ChatGPT artık iPhone'larda: iOS uygulaması Türkiye'ye ne zaman gelecek? - 9

OpenAI tarafından geliştirilen ve popüler hale gelen yapay zeka robotu ChatGPT, yapay zeka teknolojisindeki yarışın yeniden başlaması ve teknolojinin getirdiği risklerle ilgili endişeleri artırdı.

ChatGPT artık iPhone'larda: iOS uygulaması Türkiye'ye ne zaman gelecek? - 10

Yapay zeka araçlarının çalışma, alışveriş ve iletişim gibi alanlarda değişiklik potansiyeline sahip olmaları, milyonlarca işin yerini alma riski ve yanlış bilgi yayma gibi suiistimallere neden olabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER