ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? Uzmanlar yapay zekanın insanların yerini alabileceği işleri açıkladı

ChatGPT, insanlarınkine benzer metinler oluşturmak için GPT (Generative Pre-training Transformer) mimarisinin bir çeşidini kullanan büyük bir dil modeline deniliyor. Çeşitli internet metinleri üzerinde eğitilen sohbet robotu ve çok çeşitli komutlara tutarı yanıtlar üretebiliyor. Model, dil çevirisi, soru yanıtlama ve konuşma gibi çeşitli görevler için ince ayar yapılabiliyor. ABD’deki OpenAI adlı kuruluşun ı araştırma ekibi tarafından yaratılan ChatGBT, yeni araştırma ve gelişmelere dayalı olarak güncellenmeye devam ediyor.
Bununla birlikte Microsoft, ChatGPT'ye 10 milyar dolar yatırım yaptı ve teknolojinin insanların bilgisayarlarla etkileşim şeklini değiştireceğini söyledi. Ancak, teknolojide bir dönüm noktası oalrak görülen Chat GPT insanların işlerini yakın bir gelecekte ellerinden alabilir.
İngiltere’de yer alan Ultima Sosyal Mühendislik adlı kuruluşun başkanı Richard DeVere, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, "ChatGPT'nin iş gücünün yüzde 20'sinin yerini alabileceğine inanıyorum. ChatGPT geçici bir heves değil, yeni bir teknolojik devrim. Bu sadece Bitcoin, NFT'ler veya akıllı kontakt lensler gibi yeni bir moda değil. Bu oluyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor. Robotlar mutlaka işinizi alacak diye bir yargıda bulunamam ama robotu kullanabilen biri kullanmayandan daha iyi durumda olacak.” diye konuştu.
DeVere sözlerine şöyle devam etti:
"Robotların otomatik olarak insanların yerini aldığı süreç bir gecede gerçekleşmeyecek. İlk dalga, günlük işlerine yardımcı olmak için yapay zeka araçlarını kullanan daha az deneyimli insanlardan gelecek."
Diğer taraftan, oldukça iyi metinler yazan ve kullanıcılara hızla tutarlı yanıtlar veren ChatGBT’nin öncelikle iletişim alanlarında faaliyet gösteren gazetecilik, reklamcılık, tercümanlk ve halka ilişkiler gibi alanları domine etmesi bekleniyor.
DoNotPay adlı bir kuruluş ise insanları mahkemede hız cezalarına karşı savunmak için ChatGPT'yi kullanarak, sohbet robotunun hukuk alanında işlevsel olduğunu gösterdi. Yani ChatGPT birgün avukatların ve hakimlerin yerini alabilir.
Ayrıca İngiltere’de ChatGPT, bir yazma görevini tamamlayarak bir iş görüşmesi için kısa listede yer almayı başardı (Kısa listeye adayların yalnızca yüzde 20’si girdi).
Diğer taraftan DeVere, yapay zekanın kullanımının sadece bu alanlarla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, "ChatGPT'nin henüz ilk aşamalarındayız. ChatGPT ile kullanım durumlarının olasılıkları sonsuzdur. Platformda, arabalarını nasıl tamir edeceklerini öğrenmeye ve bilgisayar korsanlığı için açık kod yazmaya kadar her şeyi aratan insanları gördük” dedi.
Son olarak ChatGPT'nin tehdit ettiği diğer bir meslek grubunu ie yazılım mühendileri oluşturuyor. Hali hazırd ChatGPT basit kodlamalar yapabiliyor.