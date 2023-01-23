ChatGPT hangi meslekleri tehdit ediyor? Uzmanlar yapay zekanın insanların yerini alabileceği işleri açıkladı

"CHATGPT GEÇİCİ BİR HEVES DEĞİL"

İngiltere’de yer alan Ultima Sosyal Mühendislik adlı kuruluşun başkanı Richard DeVere, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, "ChatGPT'nin iş gücünün yüzde 20'sinin yerini alabileceğine inanıyorum. ChatGPT geçici bir heves değil, yeni bir teknolojik devrim. Bu sadece Bitcoin, NFT'ler veya akıllı kontakt lensler gibi yeni bir moda değil. Bu oluyor ve yavaşlama belirtisi göstermiyor. Robotlar mutlaka işinizi alacak diye bir yargıda bulunamam ama robotu kullanabilen biri kullanmayandan daha iyi durumda olacak.” diye konuştu.