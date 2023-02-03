ChatGPT otizmli çocuğun davasında karar verdi

Son zamanların en çok konuşan yeni teknolojilerden biri olan yapay zeka robotu Chat GPT, insanların gündelik ve iş yaşamlarına giderek daha fazla yer almaya başlıyor. Son olarak Kolombiya'da hakim Juan Manuel Padilla, otistik bir çocuğun davası için karar alırken ChatGPT'ye danıştığını açıkladı.

ChatGPT otizmli çocuğun davasında karar verdi - 1

Kolombiya'da bir hakim, çocukların tıbbi haklarına ilişkin bir davada karar hazırlarken ABD’li teknoloji şirketi OpenAI'nin sohbet robotu ChatGPT'ye danıştı.

ChatGPT otizmli çocuğun davasında karar verdi - 2

Kolombiya’nın batısındaki Cartagena kentinde hakim Juan Manuel Padilla, bir davada otistik bir çocuğun ebeveynlerinin sınırlı geliri nedeniyle tıbbi randevu, terapi ve ulaşım için ücret ödemesini engellemeye karar vermek için bir davada ChatGPT’den tavsiye istediğini söyledi. 

ChatGPT otizmli çocuğun davasında karar verdi - 3

"HAKİMLERİN YERİNE GEÇEMEZ"

Padilla, ChatGPT ve bu tür diğer yapay zeka programlarının "metinlerin hazırlanmasını kolaylaştırmada" yardımcı olabileceğini ancak hakimlerin "yerine geçemeyeceğini" vurguladı. Bununla birlikte Padilla, 30 Ocak'ta, çocuğun tıbbi masraflarının ve nakil masraflarının sigortası tarafından ödenmesi gerektiğini belirterek çocuğun lehine karar verdi ve kararında dava hakkında ChatGPT'ye danıştığını yazdı. 

ChatGPT otizmli çocuğun davasında karar verdi - 4

Diğer taraftan, Kolombiya hukuku, mümkün olan durumlarda karar alınmasında teknolojinin kullanımına izin veriyor. Padilla, kararında  belirli durumlarda sanal araçların kullanılabileceği 2022 tarihli 2213 sayılı Kanun'u uyguladığını savundu.Ancak hakim, metin üreten yapay zeka robotunun kendisine ne ölçüde yardımcı olduğunu belirtmedi.

ChatGPT otizmli çocuğun davasında karar verdi - 5

Padilla, ChatGPT’ye şu soruyu sorduğunu açıkladı: " Çocuklar otizm tedavisi için ücret ödemekten muaf mı?" 

Yapay zeka ise hakimin sorusuna verdiği yanıtta, "Evet, bu doğru. Kolombiya'daki düzenlemelere göre, otizm teşhisi konan reşit olmayan çocuklar tedavileri için ücret ödemekten muaftır." ifadelerini kullandı.

ChatGPT otizmli çocuğun davasında karar verdi - 6

Öte yandan, 2022'de Kolombiya, kamu avukatlarının işlerini daha verimli hale getirmek için mümkün olan yerlerde teknolojileri kullanmaları gerektiğini öneren bir yasayı onayladı. Padillla, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakimlerin adalet ve teknolojinin evriminden haberdar olması gerekiyor. Covid-19 pandemisinden bu yana mahkemelerde yeni teknolojileri kullanmaya başladık ve bu bize çok büyük bir imkan sunuyor. Bugün ChatGPT kullanabiliriz. Ancak daha sonra hakimler için daha fazla araç ortaya çıkabilir.” dedi.

ChatGPT otizmli çocuğun davasında karar verdi - 7

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, insanlarınkine benzer metinler oluşturmak için GPT (Generative Pre-training Transformer) mimarisinin bir çeşidini kullanan büyük bir dil modeline deniliyor. Çeşitli internet metinleri üzerinde eğitilen sohbet robotu ve çok çeşitli komutlara tutarı yanıtlar üretebiliyor. Model, dil çevirisi, soru yanıtlama ve konuşma gibi çeşitli görevler için ince ayar yapılabiliyor. ABD’deki  OpenAI adlı kuruluşun ı araştırma ekibi tarafından yaratılan ChatGBT, yeni araştırma ve gelişmelere dayalı olarak güncellenmeye devam ediyor.

ChatGPT otizmli çocuğun davasında karar verdi - 8

Ayrıca teknoloji devi Microsoft, ChatGPT'ye 10 milyar dolar yatırım yaptı ve teknolojinin insanların bilgisayarlarla etkileşim şeklini değiştireceğini söyledi.

ChatGPT otizmli çocuğun davasında karar verdi - 9

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