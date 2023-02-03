ChatGPT otizmli çocuğun davasında karar verdi

Öte yandan, 2022'de Kolombiya, kamu avukatlarının işlerini daha verimli hale getirmek için mümkün olan yerlerde teknolojileri kullanmaları gerektiğini öneren bir yasayı onayladı. Padillla, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Hakimlerin adalet ve teknolojinin evriminden haberdar olması gerekiyor. Covid-19 pandemisinden bu yana mahkemelerde yeni teknolojileri kullanmaya başladık ve bu bize çok büyük bir imkan sunuyor. Bugün ChatGPT kullanabiliriz. Ancak daha sonra hakimler için daha fazla araç ortaya çıkabilir.” dedi.