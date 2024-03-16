ChatGPT robot oluyor
OpenAI'ın insansı robot geliştiricisi Figure ile yaptığı ortaklık sonucunda üretilen yeni insansı robot "Figure 01", sosyal medya platformlarında yayımlanan bir video ile tanıtıldı. OpenAI ile mahkemelik olan Musk, ChatGPT'ye rakip olarak nitelendirilebilecek "Grok" isimli "chatbot"u hayata geçirmeye hazırlanıyor.
OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin yeni yeteneklerini sergilemeye başlaması ile yapay zeka ürünlerine olan ilgi her geçen gün artıyor.
Sadece ChatGPT değil teknoloji dünyasının önde gelen bir çok şirketi yapay zekalarını piyasaya sunmaya devam ediyor.