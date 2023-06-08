ChatGPT'ye iOS güncellemesi: Siri aracılığıyla soru sorulabilecek
ChatGPT geçtiğimiz günlerde resmi olarak Apple Store üzerinden iOS kullanıcıları için erişime açılmıştı. Open AI uygulamaya bir güncelleme getirerek birçok yeniliği daha duyurdu. İşte Apple kullanıcılarını heyecanlandıran duyuru...
Open AI yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'ye yeni bir güncelleme getirdiğini duyurdu. Daha önceden iOS için resmi çıkış yaptığını duyuran firma Apple kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için uygulamayı geliştirmeye devam ediyor.