ChatGPT'ye iOS güncellemesi: Siri aracılığıyla soru sorulabilecek

ChatGPT geçtiğimiz günlerde resmi olarak Apple Store üzerinden iOS kullanıcıları için erişime açılmıştı. Open AI uygulamaya bir güncelleme getirerek birçok yeniliği daha duyurdu. İşte Apple kullanıcılarını heyecanlandıran duyuru...

ChatGPT'ye iOS güncellemesi: Siri aracılığıyla soru sorulabilecek - 1

Open AI yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'ye yeni bir güncelleme getirdiğini duyurdu. Daha önceden iOS için resmi çıkış yaptığını duyuran firma Apple kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için uygulamayı geliştirmeye devam ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

ChatGPT'ye iOS güncellemesi: Siri aracılığıyla soru sorulabilecek - 2

KISAYOL ÖZELLİĞİ ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Apple Store'a getirilen güncellemelerin arasında kısayol özelliği de bulunuyor. ChatGPT uygulamasını kullanıcılar artık widget olarak ekleyebilecek. Böylelikle yapay zekaya erişim daha kolay olacak. Ayrıca ChatGPT'den kopyaladığınız metni diğer uygulamalara aktarabileceksiniz.

ChatGPT'ye iOS güncellemesi: Siri aracılığıyla soru sorulabilecek - 3

SİRİ ARACILIĞIYLA SORU SORULABİLECEK

Open AI, ChatGPT uygulamasına Siri'yi entegre etti. Böylelikle kullanıcılar Apple'ın sesli asistanını kullanarak, yapay zeka destekli sohbet botunu kullanabilecek.

ChatGPT'ye iOS güncellemesi: Siri aracılığıyla soru sorulabilecek - 4

IPAD DESTEĞİ GELDİ

Bir başka yeniliği de duyuran Open AI, bu güncellemeyle birlikte ChatGPT'nin iPad desteği aldığını duyurdu. Artık iPad kullanıcıları uygulamayı tam ekranda kullanabilecek.

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