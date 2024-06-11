Çin, gelişmiş yüz hareketlerine sahip insansı robotlar geliştiriyor

YAPAY ZEKA DUYGULARI İFADE EDECEK

Li Boyang, "Herkesin kullandığı, genellikle açık kaynak olan birçok temel model ve algoritma var. Ancak biz daha çok yapay zekanın ifadeleri ve duyguları tanımasını ve ifade etmesini nasıl sağlayacağımıza odaklanıyoruz." diye konuştu.

Bir Ex-Robots çalışanı başını hareket ettirir, gülümser ve dilini çıkarırken, insansı bir robot kafasındaki çeşitli boşluklara yerleştirilmiş küçük motorlar sayesinde onun hareketini taklit ediyor.