Çin, gelişmiş yüz hareketlerine sahip insansı robotlar geliştiriyor

Ex-Robots mühendisleri, insansı robotların yüz ifadeleri ve duygularını geliştirmeye odaklanıyor. İcra Kurulu Başkanı Li Boyang, kendi yazılım ve algoritma ekiplerine sahip olduklarını belirterek, bu robotların en karmaşık sınıf olduğunu vurguladı. Robotlar, duygusal ifadeleri yansıtabiliyor ve çevreye uygun tepkiler verebiliyor.

Çin, gelişmiş yüz hareketlerine sahip insansı robotlar geliştiriyor - 1

Çin'in Ex-Robots fabrikasında mühendisler, yüz ifadelerini ve duyguları geliştirmeye odaklanarak insansı robotlar geliştiriyor.

"ROBOTİK ÜRÜNLERİN EN KARMAŞIK SINIFI"

Ex-Robots İcra Kurulu Başkanı Li Boyang "Kendi yazılım ve algoritma ekiplerimiz var" ifadelerini kullanarak insansı robotların robotik ürünlerin en karmaşık sınıfı olduğunu sözlerine ekledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Çin, gelişmiş yüz hareketlerine sahip insansı robotlar geliştiriyor - 2

YAPAY ZEKA DUYGULARI İFADE EDECEK

Li Boyang, "Herkesin kullandığı, genellikle açık kaynak olan birçok temel model ve algoritma var. Ancak biz daha çok yapay zekanın ifadeleri ve duyguları tanımasını ve ifade etmesini nasıl sağlayacağımıza odaklanıyoruz." diye konuştu.

Bir Ex-Robots çalışanı başını hareket ettirir, gülümser ve dilini çıkarırken, insansı bir robot kafasındaki çeşitli boşluklara yerleştirilmiş küçük motorlar sayesinde onun hareketini taklit ediyor.

Çin, gelişmiş yüz hareketlerine sahip insansı robotlar geliştiriyor - 3

"DUYGUSAL İFADE YETENEĞİNE SAHİP"

Geliştirilen insansı robotun duygusal reaksiyonları yüz ifadelerine yansıtabildiğini belirten Boyang, "Temel model üzerinde de çalışıyoruz. Yaptığımız model çok modlu ve duygusal ifade yeteneğine sahip. Çevredeki ortamı algılayabilir ve uygun yüz ifadesiyle geri bildirimi yapabilir" dedi.

Çin, gelişmiş yüz hareketlerine sahip insansı robotlar geliştiriyor - 4

YILLIK MALİYETİ 280 BİN DOLAR

Ex-Robots, insansı bir robot üretmenin iki hafta ile bir ay arasında sürdüğünü ve fiyatlarının 207.000 dolar ile 280.000 dolar arasında değiştiğini söyledi.

Şirketin robotlarının şu ana kadarki ana amacı, Ex-Robots'un fabrikasıyla aynı binada yer aldığı müzelerde sergilenmek.

Çin, gelişmiş yüz hareketlerine sahip insansı robotlar geliştiriyor - 5

Gelecekte robotların sağlık ve eğitim sektörlerinde büyük rol oynayacağını belirten Li, "Psikolojik danışmanlık ve sağlık kesinlikle gelecekteki uygulama senaryolarıdır. Şu anda duygusal ve psikolojik bozukluklar için yardımcı tedavi ve ön tarama gibi ilgili araştırmalar yürütüyoruz. Ayrıca, duygusal etkileşimin çocuklara yönelik olanlar gibi hizmet alanlarında daha geniş uygulamaları olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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