Çin, gelişmiş yüz hareketlerine sahip insansı robotlar geliştiriyor
Ex-Robots mühendisleri, insansı robotların yüz ifadeleri ve duygularını geliştirmeye odaklanıyor. İcra Kurulu Başkanı Li Boyang, kendi yazılım ve algoritma ekiplerine sahip olduklarını belirterek, bu robotların en karmaşık sınıf olduğunu vurguladı. Robotlar, duygusal ifadeleri yansıtabiliyor ve çevreye uygun tepkiler verebiliyor.
Çin'in Ex-Robots fabrikasında mühendisler, yüz ifadelerini ve duyguları geliştirmeye odaklanarak insansı robotlar geliştiriyor.
"ROBOTİK ÜRÜNLERİN EN KARMAŞIK SINIFI"
Ex-Robots İcra Kurulu Başkanı Li Boyang "Kendi yazılım ve algoritma ekiplerimiz var" ifadelerini kullanarak insansı robotların robotik ürünlerin en karmaşık sınıfı olduğunu sözlerine ekledi.