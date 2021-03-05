Çin, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

Çin'in Mars'ın keşfi için gönderdiği Tianwen-1 isimli araçtan yeni fotoğraflar geldi. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 5 bin kilometre uzaklıktan çekildi. Tianwen-1, halen Mars'ın yüzeyine iniş hazırlıklarını sürdürüyor.

NTV Haber 05.03.2021 - 07:49

Çin, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı - 1

ABD'nin Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen yüzeyindeki çalışmalarını sürdürürken, Çin'ın uzay aracı da Mayıs ayında gerçekleştirilecek iniş öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Çin, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı - 2
Çin uzay ajansı,, Mars kaşifinin kaydettiği yüksek çözünürlüklü yeni fotoğrafları yayımladı.
Çin, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı - 3
Mars yüzeyinden yaklaşık 350 kilometre yükseklikte kaydedilen siyah beyaz fotoğraflarda,, gezegendeki coğrafi detaylar görülüyor.
Çin, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı - 4
Çinli uzmanlar daha çok detay yakalandığı için siyah beyaz kameranın kullanıldığını söylüyor. Fotoğrafta görülen kraterin çapı ise 620 metreyi buluyor.
Çin, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı - 5
Mars'ın kuzey kutup bölgesini gösteren renkli fotoğraf ise 5 bin kilometre uzaktan çekildi. Önümüzdeki birkaç ay boyunca Mars atmosferini inceleyecek olan Tianwen-1 uzay aracının,, mayıs ya da haziran ayında kızıl gezegene inmesi bekleniyor.
Çin, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı - 6
İsmi Çince'de "Cennete sorular" ismini taşıyan Çin'in Mars kaşifi, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde yaşam izi arayacak.
Çin, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı - 7

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