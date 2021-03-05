Çin, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

Çinli uzmanlar daha çok detay yakalandığı için siyah beyaz kameranın kullanıldığını söylüyor. Fotoğrafta görülen kraterin çapı ise 620 metreyi buluyor.

Mars'ın kuzey kutup bölgesini gösteren renkli fotoğraf ise 5 bin kilometre uzaktan çekildi. Önümüzdeki birkaç ay boyunca Mars atmosferini inceleyecek olan Tianwen-1 uzay aracının,, mayıs ya da haziran ayında kızıl gezegene inmesi bekleniyor.