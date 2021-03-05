Çin, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

Çin'in Mars'ın keşfi için gönderdiği Tianwen-1 isimli araçtan yeni fotoğraflar geldi. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflar 5 bin kilometre uzaklıktan çekildi. Tianwen-1, halen Mars'ın yüzeyine iniş hazırlıklarını sürdürüyor.
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NTV Haber 05.03.2021 - 07:49
ABD'nin Mars kaşifi Perseverance Kızıl Gezegen yüzeyindeki çalışmalarını sürdürürken, Çin'ın uzay aracı da Mayıs ayında gerçekleştirilecek iniş öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Çin uzay ajansı,, Mars kaşifinin kaydettiği yüksek çözünürlüklü yeni fotoğrafları yayımladı.
Mars yüzeyinden yaklaşık 350 kilometre yükseklikte kaydedilen siyah beyaz fotoğraflarda,, gezegendeki coğrafi detaylar görülüyor.
Çinli uzmanlar daha çok detay yakalandığı için siyah beyaz kameranın kullanıldığını söylüyor. Fotoğrafta görülen kraterin çapı ise 620 metreyi buluyor.
Mars'ın kuzey kutup bölgesini gösteren renkli fotoğraf ise 5 bin kilometre uzaktan çekildi. Önümüzdeki birkaç ay boyunca Mars atmosferini inceleyecek olan Tianwen-1 uzay aracının,, mayıs ya da haziran ayında kızıl gezegene inmesi bekleniyor.
İsmi Çince'de "Cennete sorular" ismini taşıyan Çin'in Mars kaşifi, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde yaşam izi arayacak.
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