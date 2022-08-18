Concorde'un oğlu için tarih verildi: İstanbul - New York 4 saate inebilir

Haberler - ntv.com.tr 18.08.2022 - 12:02
Süper hızlı jet üretimiyle bilinen Boom Supersonic'in yeni uçağı Overture için tarih verildi.
Basına yansıyan bilgilere göre American Airlines ve Boom Supersonic 2030 yılında teslim edilmek üzere 20 adet Overture yolcu uçağı anlaşması imzaladı.
Ses hızını geçerek 1.7 Mach hıza (Saatte 2 bin kilometre) ulaşan bu uçağın ilk uçuşunu 2026'da yapması hedefleniyor. İlk insanlı test uçuşunun tarihi ise 2029 olarak belirlendi.
Uçağın 88 yolcu kapasiyesinde olacağı ve sürdürülebilirlik kuralları çerçevesinde tasarlanacağı belirtildi. Dört motorlu bu uçağın yenilebilir kaynaklardan elde edilen jet yakıtını kullanacağı ifade edildi.
The Overture, Concorde'un oğlu olarak adlandırılıyor. Saatte 2.2 Mach hıza ulaşan Concorde uçakları yüksek yakıt maliyeti nedeniyle hizmetten çekildi.
Concorde o kadar hızlıydı ki havadayken sürtünme sıcaklığı nedeniyle uçağın boyunun uzadığı tespit edilmişti. Concorde'un 1 uçuşuyla 6 adet Boeing 747'nin uçabileceği belirtiliyordu.