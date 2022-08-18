Concorde'un oğlu için tarih verildi: İstanbul - New York 4 saate inebilir

Boom Supersonic'in geliştirmekte olduğu süper hızlı jeti The Overture'un 2030 yılında teslim edilmesi için anlaşma yapıldı. Saatte 2 bin kilometre hızı aşan bu uçaklarla uçuş süreleri kısalacak.

Haberler - ntv.com.tr 18.08.2022 - 12:02

Concorde'un oğlu için tarih verildi: İstanbul - New York 4 saate inebilir - 1

Süper hızlı jet üretimiyle bilinen Boom Supersonic'in yeni uçağı Overture için tarih verildi.

Concorde'un oğlu için tarih verildi: İstanbul - New York 4 saate inebilir - 2

Basına yansıyan bilgilere göre American Airlines ve Boom Supersonic 2030 yılında teslim edilmek üzere 20 adet Overture yolcu uçağı anlaşması imzaladı.

Concorde'un oğlu için tarih verildi: İstanbul - New York 4 saate inebilir - 3

Ses hızını geçerek 1.7 Mach hıza (Saatte 2 bin kilometre) ulaşan bu uçağın ilk uçuşunu 2026'da yapması hedefleniyor. İlk insanlı test uçuşunun tarihi ise 2029 olarak belirlendi.

Concorde'un oğlu için tarih verildi: İstanbul - New York 4 saate inebilir - 4

Her şey yolunda giderse 2030 yılında yolcu uçakları teslim edilecek. arası 8 bin kilometreden fazla kabaca bir hesapla bu sürenin 4-5 saate inebileceği söylenebilir.

Concorde'un oğlu için tarih verildi: İstanbul - New York 4 saate inebilir - 5

Uçağın 88 yolcu kapasiyesinde olacağı ve sürdürülebilirlik kuralları çerçevesinde tasarlanacağı belirtildi. Dört motorlu bu uçağın yenilebilir kaynaklardan elde edilen jet yakıtını kullanacağı ifade edildi.

Concorde'un oğlu için tarih verildi: İstanbul - New York 4 saate inebilir - 6

The Overture, Concorde'un oğlu olarak adlandırılıyor. Saatte 2.2 Mach hıza ulaşan Concorde uçakları yüksek yakıt maliyeti nedeniyle hizmetten çekildi.

Concorde'un oğlu için tarih verildi: İstanbul - New York 4 saate inebilir - 7

Concorde o kadar hızlıydı ki havadayken sürtünme sıcaklığı nedeniyle uçağın boyunun uzadığı tespit edilmişti.  Concorde'un 1 uçuşuyla 6 adet Boeing 747'nin uçabileceği belirtiliyordu.

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