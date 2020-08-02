'Concorde'un varisi' için imzalar atıldı (9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek)

Concorde'un varisi olarak da anılan "Boom" isimli süpersonik jet için yeni bir adım atıldı. Modelin üretiminde İngiliz Rolls-Royce'un da yer alacağı açıklandı. İki şirket projede birlikte çalışacaklarını kamuoyuna duyurdu.

ntv.com.tr 02.08.2020 - 09:26

'Concorde'un varisi' için imzalar atıldı (9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek) - 1

"Boom" isimli süpersonik jetin hızı saatte 2 bin 300 kilometreye ulaşabilecek. Bu rakam ses hızının iki katından daha yüksek bir hız anlamına geliyor.  

'Concorde'un varisi' için imzalar atıldı (9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek) - 2

Uçak bu sayede seyahat sürelerini de kısaltmayı hedefliyor. Mach 2,2 hızına ulaşacak olan uçak New York'tan Londra'ya 3.5 saatte (Bugün bu uçuş 9 saat sürüyor) ve Tokyo'dan San Francisco'ya 5.5 saatte uçacak. 

'Concorde'un varisi' için imzalar atıldı (9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek) - 3

AR-GE aşamasında olan modelin  üretiminde İngiltere merkezli Rolls-Royce'un da yer alacağı açıklandı. 

'Concorde'un varisi' için imzalar atıldı (9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek) - 4

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Rolls-Royce uçağın tahrik sistemlerini üretecek. 

'Concorde'un varisi' için imzalar atıldı (9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek) - 5

Aynı habere göre, söz konusu uçak kullanıma girdiğinde bilet fiyatları 2 bin sterlin bandında olacak. 

'Concorde'un varisi' için imzalar atıldı (9 saatlik yolculuk 3.5 saate inecek) - 6
Ancak henüz süpersonik modelin ne zaman kullanıma hazır hale geleceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
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