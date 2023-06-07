Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? ( CS GO 2 ne zaman çıkacak)

Milyonlarca oyuncunun yıllardır oynadığı birincil şahıs oyunu Counter Strike, oyundaki haritaları tutarak grafiklerinde ciddi iyileştirmelere giderek yeni oyunun hazırlıklarını sürdürüyor.
Şu anda Beta sürümünde olan oyunu, seçilen beta oyuncuları oynayabiliyor. Oyuncular hata gördükleri zaman yetkililere bildiriyor, böylelikle oyun genel çıkış yapmadan önce hatalar tespit edilip düzeltiliyor.
Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yanlış şeyi mi aldın? Farklı bir silah, zırh veya el bombası mı almak istiyorsunuz? Satın aldığınız ürünü geri satın ve satın alma süresi boyunca tekrar istediğiniz şeyi satın alın." ifadeleriyle CS:GO'da yanlış alınan ekipmanların iade edilememesi Counter Strike 2'de olmayacağı duyuruldu.
Counter Strike 2'de Sis, artık oyun içindeki diğer şeylerle etkileşime geçebiliyor ve bu da yeni fırsatlara zemin hazırlıyor. Mermiler ve patlayıcı el bombalarıyla sisi kısa süreliğine dağıtarak bir görüş alanı oluşturabilir ya da sisin kapladığı alanı farklı bir yöne doğru ittirebileceksiniz. Böylelikle sis içerisindeki çatışmalarda rakibinizi görmek kolaylaşacak.
İşte CS GO'da bulunan haritaların yapılan grafik iyileştirmeleri sonrası Counter Strike 2'deki görünümü.
Henüz geliştirme aşamasında olan Counter Strike 2'nin çıkış tarihi net olarak bilinmese de oyunun resmi sitesinde yer alan ibareye göre 2023 yazında piyasaya sürüleceği ifade edildi.
Son olarak Counter Strike'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada; daha fazla bilgi ve detayın hayranlar ile paylaşılacağı ifade edildi.