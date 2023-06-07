Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? ( CS GO 2 ne zaman çıkacak)

Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Counter Strike Global Offenssive 2'nin oyunseverler tarafından ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki Counter Strike Global Offenssive 2 ne zaman çıkacak 2023? İşte Counter Strike 2 (CS GO 2) hakkında tüm bilinenler...

Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? ( CS GO 2 ne zaman çıkacak) - 1

Milyonlarca oyuncunun yıllardır oynadığı birincil şahıs oyunu Counter Strike, oyundaki haritaları tutarak grafiklerinde ciddi iyileştirmelere giderek yeni oyunun hazırlıklarını sürdürüyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? ( CS GO 2 ne zaman çıkacak) - 2

HATALAR TESPİT EDİLİP DÜZELTİLİYOR

Şu anda Beta sürümünde olan oyunu, seçilen beta oyuncuları oynayabiliyor. Oyuncular hata gördükleri zaman yetkililere bildiriyor, böylelikle oyun genel çıkış yapmadan önce hatalar tespit edilip düzeltiliyor.

Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? ( CS GO 2 ne zaman çıkacak) - 3

ALDIĞINI İADE EDEBİLİRSİN

Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yanlış şeyi mi aldın? Farklı bir silah, zırh veya el bombası mı almak istiyorsunuz? Satın aldığınız ürünü geri satın ve satın alma süresi boyunca tekrar istediğiniz şeyi satın alın." ifadeleriyle CS:GO'da yanlış alınan ekipmanların iade edilememesi Counter Strike 2'de olmayacağı duyuruldu.

Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? ( CS GO 2 ne zaman çıkacak) - 4

SİS DAĞILACAK

Counter Strike 2'de Sis, artık oyun içindeki diğer şeylerle etkileşime geçebiliyor ve bu da yeni fırsatlara zemin hazırlıyor. Mermiler ve patlayıcı el bombalarıyla sisi kısa süreliğine dağıtarak bir görüş alanı oluşturabilir ya da sisin kapladığı alanı farklı bir yöne doğru ittirebileceksiniz. Böylelikle sis içerisindeki çatışmalarda rakibinizi görmek kolaylaşacak.

Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? ( CS GO 2 ne zaman çıkacak) - 5

OVERPASS

İşte CS GO'da bulunan haritaların yapılan grafik iyileştirmeleri sonrası Counter Strike 2'deki görünümü.

Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? ( CS GO 2 ne zaman çıkacak) - 6

NUKE

Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? ( CS GO 2 ne zaman çıkacak) - 7

DUST 2

Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? ( CS GO 2 ne zaman çıkacak) - 8

ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Henüz geliştirme aşamasında olan Counter Strike 2'nin çıkış tarihi net olarak bilinmese de oyunun resmi sitesinde yer alan ibareye göre 2023 yazında piyasaya sürüleceği ifade edildi.

Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? ( CS GO 2 ne zaman çıkacak) - 9

DAHASI GELECEK

Son olarak Counter Strike'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada; daha fazla bilgi ve detayın hayranlar ile paylaşılacağı ifade edildi.

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