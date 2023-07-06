Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? (CS2 ne zaman çıkacak?)
Geçtiğimiz Nisan ayında tanıtılan Counter Strike Global Offenssive 2'nin oyunseverler tarafından ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki Counter Strike Global Offenssive 2 ne zaman çıkacak 2023? İşte Counter Strike 2 (CS GO 2) hakkında tüm bilinenler...
Milyonlarca oyuncunun yıllardır oynadığı birincil şahıs oyunu Counter Strike, oyundaki haritaları tutarak grafiklerinde ciddi iyileştirmelere giderek yeni oyunun hazırlıklarını sürdürüyor.