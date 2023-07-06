Counter Strike 2 ne zaman çıkacak 2023? (CS2 ne zaman çıkacak?)

SİS DAĞILACAK

Counter Strike 2'de Sis, artık oyun içindeki diğer şeylerle etkileşime geçebiliyor ve bu da yeni fırsatlara zemin hazırlıyor. Mermiler ve patlayıcı el bombalarıyla sisi kısa süreliğine dağıtarak bir görüş alanı oluşturabilir ya da sisin kapladığı alanı farklı bir yöne doğru ittirebileceksiniz. Böylelikle sis içerisindeki çatışmalarda rakibinizi görmek kolaylaşacak.