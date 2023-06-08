CS GO overwatch nasıl açılır? Overwatch müfettişi nasıl olunur? (CS GO Overwatch müfettişi olma)

NASIL MÜFETTİŞ OLABİLİRİM?

Steam, CS GO'da müfettiş olmanın en iyi yolunun resmi Rekabetçi Eşleştirme modunda bolca maç yapmak olduğunu belirtiyor. Oyuncuları kademeli olarak müfettiş havuzuna eklemekte ve kendilerini oyun sürelerine ve yeteneklerine göre rastgele olarak seçtiğini vurgulayan Steam, hedefinin mümkün olduğunca yetenekli inceleme yapacak kişileri davet etmek olduğunu vurguluyor.