CS GO overwatch nasıl açılır? Overwatch müfettişi nasıl olunur? (CS GO Overwatch müfettişi olma)

CS GO oyuncuları her gün oyunda hile yapan başka bir kullanıcı ile karşı karşıya kalıyor. Valve'nin geliştirdiği Overwatch özelliğiyle beraber hile kullanan oyuncular tespit edilip oyundan ömür boyu ban yiyorlar. Peki CS GO overwatch nasıl açılır? Overwatch müfettişi nasıl olunur?

CS GO overwatch nasıl açılır? Overwatch müfettişi nasıl olunur? (CS GO Overwatch müfettişi olma) - 1

OVERWATCH NEDİR?

Overwatch, CS GO kullanıcılarının "Müfettiş" olarak adlandırdığı yeterli ve tecrübeli üyelerinin rahatsızlık verici davranış raporlarını incelediği ve oyun içi bir tekrar oynatma ile raporların değerlendirilme sistemidir. Bu sistemde Müfettiş olarak adlandırılan üyeler raporları inceleyerek gerektiği durumlarda oyunculara yasaklama cezası verir. Böylelikle kendi topluluklarını denetleyebilmektedir.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

CS GO overwatch nasıl açılır? Overwatch müfettişi nasıl olunur? (CS GO Overwatch müfettişi olma) - 2

NASIL MÜFETTİŞ OLABİLİRİM?

Steam, CS GO'da müfettiş olmanın en iyi yolunun resmi Rekabetçi Eşleştirme modunda bolca maç yapmak olduğunu belirtiyor. Oyuncuları kademeli olarak müfettiş havuzuna eklemekte ve kendilerini oyun sürelerine ve yeteneklerine göre rastgele olarak seçtiğini vurgulayan Steam, hedefinin mümkün olduğunca yetenekli inceleme yapacak kişileri davet etmek olduğunu vurguluyor.

CS GO overwatch nasıl açılır? Overwatch müfettişi nasıl olunur? (CS GO Overwatch müfettişi olma) - 3

BİR VAKA SONUNDA NE OLUR?

Sistem her bir rapor için ayrı ayrı olmak üzer, müfettişlerin ortak bir kanıya vardığını tespit ederse, vaka sonuçlanır. Böylelikle suçlamalar üzerinde verilen kararı çoğunluk belirler. Eğer ortak karar "Yetersiz Kanıt" veya neticesiz olursa vaka düşer.

CS GO overwatch nasıl açılır? Overwatch müfettişi nasıl olunur? (CS GO Overwatch müfettişi olma) - 4

MÜFETTİŞLER NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

Yeni Overwatch müfettişleri, CS:GO aktivitelerine ve hesap durumlarına göre seçilmektedir. Steam'den aktarılan kriterler şöyle:

  • Rekabetçi galibiyetleri
  • Hesap yaşı
  • Oynanan saatler
  • Yetenek grubu
  • Düşük rapor edilme sayısı
Ayrıca yüksek aktivite seviyesine ve yüksek Overwatch skoruna sahip olan topluluk üyelerine daha fazla vaka gönderildiği aktarılıyor.
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