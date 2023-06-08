CS GO overwatch nasıl açılır? Overwatch müfettişi nasıl olunur? (CS GO Overwatch müfettişi olma)
CS GO oyuncuları her gün oyunda hile yapan başka bir kullanıcı ile karşı karşıya kalıyor. Valve'nin geliştirdiği Overwatch özelliğiyle beraber hile kullanan oyuncular tespit edilip oyundan ömür boyu ban yiyorlar. Peki CS GO overwatch nasıl açılır? Overwatch müfettişi nasıl olunur?
OVERWATCH NEDİR?
Overwatch, CS GO kullanıcılarının "Müfettiş" olarak adlandırdığı yeterli ve tecrübeli üyelerinin rahatsızlık verici davranış raporlarını incelediği ve oyun içi bir tekrar oynatma ile raporların değerlendirilme sistemidir. Bu sistemde Müfettiş olarak adlandırılan üyeler raporları inceleyerek gerektiği durumlarda oyunculara yasaklama cezası verir. Böylelikle kendi topluluklarını denetleyebilmektedir.