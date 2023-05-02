Dark web nedir, ne anlama geliyor?

Dark web aracılığıyla, özel bilgisayar ağları, kullanıcının konumu gibi tanımlayıcı bilgileri ifşa etmeden anonim olarak iletişim kurabilir ve iş yapabilir. Dark web, deep web'in küçük bir bölümünü oluşturur, Web'in web arama motorları tarafından indekslenmeyen kısmıdır, ancak bazen deep web terimi özellikle dark web'e atıfta bulunmak için kullanılır.