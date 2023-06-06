Death Stranding Director's Cut, Mac için geliyor

Death Stranding'in geliştiricisi Hideo Kojima, Death Stranding Director's Cut'ın bu yılın sonlarında Mac için çıkacağını duyurdu.

Death Stranding Director's Cut, Mac için geliyor - 1

PlayStation'a özel olarak 2019'da çıkış yapan Death Stranding, bu kez Apple'ın Mac modelleri için geliyor.

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Death Stranding Director's Cut, Mac için geliyor - 2

"BENİM İÇİN BİR HAYALDİ"

Apple'ın dün gece düzenlediği WWDC 2023'te açılış konuşması yapan Kojima, şirketin ürünlerine olan ilgisini ve oyunun çıkış yapacağını, "İlk Mac'imi 1994'te aldığımdan beri sıkı bir Apple hayranıyım Ekibimin en iyi çalışmasının Mac'te çıkış yaptığını görmek benim için bir hayaldi" ifadeleriyle vurguladı.

Death Stranding Director's Cut, Mac için geliyor - 3

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

Buna göre Kojima, oyunun Mac desteğinin bu yılın sonlarında piyasaya sürülmeye başlayacağını söyledi. Bunun sadece başlangıç olduğunu belirten Kojima, "Bu sadece başlangıç, gelecekteki oyunlarımızı Apple platformlarına getirmek için aktif olarak çalışıyoruz." diye konuştu.

Death Stranding Director's Cut, Mac için geliyor - 4

SUMMER GAME FEST'TE DUYURU OLABİLİR

Kojima'nın önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Summer Game Fest'te de sahne alabileceği konuşuluyor. Etkinlikte Death Stranding Director’s Cut ve Deat Stranding 2 hakkında bilgi verebilir.

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