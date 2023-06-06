Death Stranding Director's Cut, Mac için geliyor

PlayStation'a özel olarak 2019'da çıkış yapan Death Stranding, bu kez Apple'ın Mac modelleri için geliyor.
Apple'ın dün gece düzenlediği WWDC 2023'te açılış konuşması yapan Kojima, şirketin ürünlerine olan ilgisini ve oyunun çıkış yapacağını, "İlk Mac'imi 1994'te aldığımdan beri sıkı bir Apple hayranıyım Ekibimin en iyi çalışmasının Mac'te çıkış yaptığını görmek benim için bir hayaldi" ifadeleriyle vurguladı.
Buna göre Kojima, oyunun Mac desteğinin bu yılın sonlarında piyasaya sürülmeye başlayacağını söyledi. Bunun sadece başlangıç olduğunu belirten Kojima, "Bu sadece başlangıç, gelecekteki oyunlarımızı Apple platformlarına getirmek için aktif olarak çalışıyoruz." diye konuştu.
Kojima'nın önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan Summer Game Fest'te de sahne alabileceği konuşuluyor. Etkinlikte Death Stranding Director’s Cut ve Deat Stranding 2 hakkında bilgi verebilir.