Death Stranding Director's Cut, Mac için geliyor

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

Buna göre Kojima, oyunun Mac desteğinin bu yılın sonlarında piyasaya sürülmeye başlayacağını söyledi. Bunun sadece başlangıç olduğunu belirten Kojima, "Bu sadece başlangıç, gelecekteki oyunlarımızı Apple platformlarına getirmek için aktif olarak çalışıyoruz." diye konuştu.