Dev şirket WhatsApp'ı yasakladı
ntv.com.tr
Popüler mesajlaşma uygulaması WhastsApp Continental tarafınfan kara listeye alındı. Dev firma 36 bin telefonda bu uygulamanın kullanılmasını yasakladı.
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1Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu sefer platforma entegre ettiği yeni bir özelliği nedeniyle değil bir yasak haberi ile gündemde.
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Dünyanın en büyük lastik firmaları arasında yer alan Alman devi Continental, 1.5 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp'ı tabiri caizse kara listeye aldı.
Yasağın nedeni ise gizlilik endişesi olarak açıklandı.
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Continental yaklaşık 36 bin şirket telefonundaki WhatsApp ve Snapchat uygulamalarını gizlilik endişeleri gerekçesiyle yasakladığını açıkladı.
Şirketten konu ile ilgili yapılan resmi açıklamada ise, akıllı telefon ve tabletlerde saklanan kişi bilgilerinin güvenliğine yönelik endişelerden dolayı yasağın hemen yürürlüğe girdiği bilgisinin altı çizildi.
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WHATSAPP HANGİ BİLGİLERİNİZİ SAKLIYOR?
Bir süredir veri skandalı nedeniyle tarihinin en zor dönemini yaşayan sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp çok konuşulacak bir özelliği geçtiğimiz haftalarda platforma entegre etmişti.
WhatsApp hangi bilgilerinizi saklıyor? İşte 3 adımda öğrenmenin yolu
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5WhatsApp Beta kullanıcıları, uygulama içinde hangi verilerin tutulduğunu artık görebiliyor. Başka bir deyişle söz konusu özellik sayesinde sistemde hangi verilerinizin kayıtlı olduğunu öğrenebiliyorsunuz.
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6Peki WhatsApp'ta hangi verilerin kayıtlı olduğunu nasıl görebilirsiniz? İşte adım adım yapmanız gerekenler...
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71- İlk olarak WhatsApp Beta kullanıcısı olmanız yani WhatsApp'In Beta programına üye olmanız gerekiyor.
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82- Beta kaydınızı yaptırdıktan sonra telefonunuza gelecek olan güncelleme ile uygulamayı Beta sürümüne yükseltin.
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93- Ayarlar alanından Hesap kısmına girin, karşınıza çıkacak olan ekranda ise 'Request Account Info' (Hesap Bilgisi Talep Et) kısmına tıklayın.
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10Bu işlemin arından WhatsApp talebiniz üzerine size kayıt altındaki verilerinizi gösteriyor.