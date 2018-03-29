WhatsApp casusluk uygulaması Apple tarafından yasaklandı
ntv.com.tr
WhatsApp'ta arkadaşlarınız yeni bir uygulama ile sizi izliyor olabilir. Arkadaşlarınız Chatwatch adlı uygulamayla konuştuğunuz kişilerin tüm WhatsApp etkinliklerini takip edebilir. Uygulama, App Store’da ortaya çıkmasından kısa sonra Apple tarafından yasaklandı.
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer alışkın olduğumuz üzere platforma entegre edilen yeni bir özelliği ile değil bir casus uygulama nedeniyle gündemde.
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer alışkın olduğumuz üzere platforma entegre edilen yeni bir özelliği ile değil bir casus uygulama nedeniyle gündemde.
Uygulama bunun için WhatsApp'ın halka açık çevrimiçi / çevrimdışı durum özelliğini kullanıyor.
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'Chatwatch' isimli uygulama, WhatsApp’ın çevrimiçi ve çevrimdışı durum özelliğinden faydalanarak örneğin arkadaşınızın ne zaman uyandığı, ne kadar uyuduğu gibi verileri topluyor.
Hatta yapay zekadan faydalanan uygulama seçtiğiniz iki arkadaşınızın gün boyunca birbiriyle sohbet edip etmediği hakkında tahmini veri bile sunuyor.
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WHATSAPP GÖZETLEME UYGULAMASI APPLE TARAFINDAN YASAKLANDIKullanıcılarına casusluk hizmeti sunan uygulama kısa sürede sosyal medyada tepki çekti ve uygulamanın kullanımdan kaldırılması için kampanya başlatıldı. Bu tepkilere kayıtsız kalayan Apple, uygulamayı yasakladıç
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Belirlenen iki kişinin etkinliklerini analiz eden uygulama, bu kişilerin birbirleri ile sohbet edip etmedikleri konusunda da tahminlerde bulunuyor.
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Hatta uygulama seçtiğiniz iki arkadaşınızın gün boyunca birbiriyle sohbet edip etmediği hakkında tahmini veri bile ortaya çıkartabiliyor.
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Şirket, bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey olmadığını söylüyor.
Hesap ayarlarınızda 'Son görülme' özelliğini devre dışı bırakmış olsanız bile, yine de WhatsApp etkinliğinizi anlayabileceksiniz.
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Analistler bahsi geçen uygulamanın doğru olduğunu söyulüyor. Konuşma başlatıldıktan sonra karşı tarafı anlık takip edebilirsiniz.
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Uygulama sonuçları ortaya koymak için 24 saatlik süreye ihtiyaç duyuyor.
Chatwatch sisteminin, kullanıcıların kontrol edilmesi ve analizler için verilerin toplanması sürecini otomatikleştirmesi de mümkün.
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Chatwatch, şimdilik sadece iOS platformunda bulunuyor. Uygulamanın ücreti ise 2 dolar.
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11Uygulamanın Android platformuna da geleceği söyleniyor.