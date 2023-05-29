Diablo 4 ne zaman çıkacak? Diablo 4'te Türkçe dil desteği var mı? Sistem gereksinimleri ve ön sipariş fiyatı

DİABLO 4'ÜN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum;



İşlemci: Intel Core i5 2500K ya da AMD FX 8100

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD RAdeon R9 280

DirectX: Sürüm 12

İşletim sistemi: Windows 10 | 64-bit



Önerilen;



İşlemci: Intel Core i5 4670K ya da AMD R3 1300X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

İşletim sistemi: Windows 10 | 64-bit