Diablo 4 ne zaman çıkacak? Diablo 4'te Türkçe dil desteği var mı? Sistem gereksinimleri ve ön sipariş fiyatı

6 Haziran'da piyasaya sürülecek olan Diablo 4, önceki Diablo oyunlarından biraz farklı olarak karşımıza geliyor. Büyük bir iblis ordusunun ortaya çıkışını önlemek için uğraşacak oyuncular, karakterlerin dünyayı keşfederken topladıkları eserler ve notlarla hikayeye dahil oluyor. Oyunda ilerledikçe farklı karakterlerinde hikayelerine dalacağı bir heyecan bizleri bekliyor.
Diablo 4'te bulunacak beş sınıf açıklandı. Barbar, Sahire ve Druid sınıfları BlizzCon 2019'da, dördüncü sınıf Rogue sınıfı ise BlizzCon 2021'de duyurulmuştu. Beşinci sınıf olan Necromancer, 2022'de duyurulmuştu.
6 Haziran 2023 tarihinde piyasaya sürülecek olan Diablo 4'ün ön siparişler alınmaya başlandı. PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox kullanıcıları ön sipariş için harekete geçti. Oyunun platformlara göre satış fiyatı ise şöyle; Bilgisayar | Standart sürüm | 1.199,00 PlayStation 4/5 | Standart sürüm | 1.199,00 Xbox| 1.199,00 TL
Diablo 4'ün Türkçe dil desteğiyle birlikte oyunseverler ile buluşacağı vurgulandı.
Blizzard Entertainment'in Diablo serisinden sorumlu ismi Rod Fergusson, Diablo 4'ün Türkçe metin desteğiyle geleceğini duyurdu.
Minimum;
İşlemci: Intel Core i5 2500K ya da AMD FX 8100
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 ya da AMD RAdeon R9 280
DirectX: Sürüm 12
İşletim sistemi: Windows 10 | 64-bit
Önerilen;
İşlemci: Intel Core i5 4670K ya da AMD R3 1300X
RAM: 16 GB
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 470
DirectX: Sürüm 12
İşletim sistemi: Windows 10 | 64-bit