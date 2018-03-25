Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WFF)’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

“Boynuzlarına olan talep nedeniyle, Orta Afrika beyaz gergedanlarının yok oluşlarını kendi gözlerimizle izledik. İnsanlar, vahşi yaşamı birçok yönden tehdit ediyor. Tarım, mobilyacılık, madencilik sektörleri ve altyapı için arazi kullanımı habitatları yok ederek, bitki ve hayvan türlerinin geleceğini tehdit ediyor. Türlerinin bu denli yıkımı ise iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.”

Sudan'ın ölümünün ardından her biri dişi olan yalnızca iki tane Orta Afrika beyaz gergedanı kaldı.