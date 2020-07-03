Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor?

2 Temmuz Dünya UFO Günü gezegenimizin çeşitli bölgelerinde düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Peki uzaylıları bulmaya ne kadar yakınız? Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? İşte bilim dünyasından gelen yanıtlar...

ntv.com.tr 03.07.2020 - 09:22

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 1

Bilim kurgu filmlerinin değişmezi insanoğlu ile uzaylıların karşılaşmaması bir süredir bilimin de merceğinde.   

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 2

Pek çok filme konu olan dünya dışı bir medeniyet ile ilk temasın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti. 

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 3

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir. 

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 4

Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir. 

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 5

Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz. 

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 6

Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir. 

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 7

Ayrıca gezegenimizden 32 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar henüz bize ulaşmış değil. Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen "ilk merhaba" mesajı hala yolda olabilir. 

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 8

Bizim de uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderdiğimizi düşünürsek bizim mesajımızın da hala bir medeniyete ulaşamadığını söylemek mümkün. 

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 9

En karamsar senaryoya göre, evrende başka yaşamlar arayan tek medeniyet biz olabiliriz. 

 

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 10

Ya da başka bir gezegendeki yaşam daha biz ulaşamadan kendisini yok etmiş olabilir.  

 

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 11

Gezegenimizin Soğuk Savaş yıllarında nükleer savaş tehdidi altında yaşadığını düşünürsek başka bir medeniyetin benzer bir sebepten yok olması da oldukça muhtemel. 

 

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 12

En kötü senaryo ise Hollywood'un en çok işlediği konu olan gelişmiş bir medeniyetin evrendeki diğer uygarlıkları işgal ederek gelişimini sürdürmesi.  

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 13

Bu da bizimle bağlantıya geçmemelerini oldukça mantıklı hale getiriyor. 

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 14

VELEV Kİ GELDİLER HAYATIMIZDA NELER DEĞİŞECEK? 

Peki dünya dışı bir medeniyet insanoğlu ile temasa geçerse hayatlarımızda neler değişecek?   

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 15

Bir zamanlar yaşadığı gezegeni evrenin merkezi olarak kabul eden ve elde edilen yeni bilgiler çerçevesinde bunun gerçeği yansıtmadığını zor da olsa kabul eden insanoğlu için kuşkusuz evrende yalnız olmadığını öğrenmek kendisinin özel olmadığını anlaması anlamına da gelecek.    

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 16

İngiliz yazar H.G. Wells'in 1898 yılında kaleme aldığı ve Marslı bir medeniyetin gezegenimizi işgalini konu alan Dünyalar Savaşı 1938 yılında ABD'nin CBS Radyosu tarafından radyo tiyatrosu olarak yayınlanmıştı.    

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 17

O tarihte bunu radyolarından dinleyen binlerce ABD'li büyük panik yaşamış, bunun bir radyo tiyatrosu olduğunun anlaşılması oldukça uzun sürmüştü.    

 

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 18

Anında bilgiye ulaşabilmemize imkan tanıyan  günümüz iletişim teknolojileri ile 1930'ları kıyaslamak hayli komik. Ancak bu panik havası ilk temasın kamuoyuna açıklanma anının çok hassas bir iş olduğunu gözler önüne seriyor.    

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 19

7 MİLYAR İNSANI KİM TEMSİL EDECEK?    

Tabi pek çok yönetim şekline sahip, onlarca oyun kurucuya ev sahipliği yapan gezegenimizi kimin temsil edeceği hangi aktörün 7 milyar insan adına bu adımı atacağı büyük olasılık ile o günlerin en hararetli uluslararası ilişkiler sorunu olacak.    

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 20

HAWKING’E GÖRE SONUN BAŞLANGICI OLABİLİR    

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking’e göre, matematiksel olarak dünya dışı varlıkların var olduğunu kabul etmek oldukça olası bir teori.     

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 21

Farklı platformlarda defalarca bu varlıkların göçebe bir kültüre sahip olma olasılıklarının altını çizen Hawking, bu canlıların kendi gezegenlerindeki kaynakları tüketmiş ve yaşama uygun başka gezegen arayışı içinde olma olasılıklarının bulunduğunu da iddia etmişti.    

Dünya UFO Günü: Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? - 22

"GEZEGENİMİZİN İŞGALİ İLE SONUÇLANABİLİR"    

Bu durumun son derece tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirten İngiliz fizikçi, söz konusu arayışın gezegenimizin işgali ile sonuçlanabileceği olasılığının mevcut olduğunun altını çizmişti.

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