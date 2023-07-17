Dünyada en çok kullanılan emojiler açıklandı: Türkiye en çok hangi emojiyi tercih ediyor?
Dijital dünyanın dilinin bir parçası olarak nitelendirilen, çeşitli durumlara yönelik sembolleri içeren emojiler, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları başta olmak üzere sanal platformlarda yoğun olarak kullanılıyor. 17 Temmuz da 2014'ten bu yana "Dünya Emoji Günü" olarak kutlanıyor. İşte Türkiye ve dünyada en çok kullanılan emojiler...
Crossword-Solver isimli web sitesinin emojilere ilişkin araştırmasına göre, kullanıma sunulan 3 binden fazla emoji bulunuyor. Binlerce emoji bulunsa da bazıları kullanıcılar tarafından daha fazla tercih ediliyor.