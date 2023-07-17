Dünyada en çok kullanılan emojiler açıklandı: Türkiye en çok hangi emojiyi tercih ediyor?

TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ EMOJİ TERCİH EDİLİYOR?

Türkiye'de de en fazla sevinç gözyaşlarıyla gülen yüz emojisi tercih ediliyor. Bu emoji, çoğu ülkede zirvede yer alsa da en fazla kullanılan emojiler bazı ülkelerde değişiklik gösteriyor.