Dünyada satılan ilk cep telefonunun fiyatı ve Apple Vision Pro örneği
Tam 40 yıl önce Motorola'nın 15 yıllık çalışmasının sonucunda ortaya çıkardığı ilk telefon Motorola DynaTAC 8000X modeli 4 bin dolarlık satış fiyatıyla çıkış yaptı. Bu da günümüzde yaklaşık 10 bin dolara tekabul ediyor. Günümüzde ise 40 yıl öncesine nazaran telefonlara ulaşmak daha kolaylaştı. Peki Gelecek yıllarda karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro telefon kadar gündelik hayatımıza entegre olabilir mi? İşte ayrıntılar...
Motorola'nın DynaTAC 8000X modeli 40 yıl önce yaklaşık 4 bin dolara satışa sunulmuştu.
Dr. Martin Cooper ve Rudy Krolopp'un buluşu olan cihazın fiyatı günümüzde 10 bin dolara tekabul ediyor.