Dünyada satılan ilk cep telefonunun fiyatı ve Apple Vision Pro örneği

APPLE VISION PRO NEDİR?

Apple'ın uzamsal bilgisayar olarak nitelendirdiği Vision Pro sayesinde kullanıcılar kendilerine özel tasarlanmış arayüzü ile birlikte iki ayrı panelde 23 milyon piksel barındıran mikroled ekrana sahip olacak.



Vision Pro, kullanıcıların gözleri, elleri ve sesi tarafından kontrol edilecek.