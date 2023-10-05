Dünyada satılan ilk cep telefonunun fiyatı ve Apple Vision Pro örneği

Tam 40 yıl önce Motorola'nın 15 yıllık çalışmasının sonucunda ortaya çıkardığı ilk telefon Motorola DynaTAC 8000X modeli 4 bin dolarlık satış fiyatıyla çıkış yaptı. Bu da günümüzde yaklaşık 10 bin dolara tekabul ediyor. Günümüzde ise 40 yıl öncesine nazaran telefonlara ulaşmak daha kolaylaştı. Peki Gelecek yıllarda karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro telefon kadar gündelik hayatımıza entegre olabilir mi? İşte ayrıntılar...

Dünyada satılan ilk cep telefonunun fiyatı ve Apple Vision Pro örneği - 1

Motorola'nın DynaTAC 8000X modeli 40 yıl önce yaklaşık 4 bin dolara satışa sunulmuştu.

Dr. Martin Cooper ve Rudy Krolopp'un buluşu olan cihazın fiyatı günümüzde 10 bin dolara tekabul ediyor.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Dünyada satılan ilk cep telefonunun fiyatı ve Apple Vision Pro örneği - 2

TEK ŞARJDA 30 DAKİKA KONUŞMA SÜRESİ

8000X, mühendislerin 15 yıllık çalışmalarının sonucuydu ve piyasadaki gerçek anlamda ilk elde taşınabilir cep telefonu oldu.

Telefon, tek bir şarjla 30 dakika konuşma süresi sunuyordu ve 790 gram ağırlığındaydı.

Dünyada satılan ilk cep telefonunun fiyatı ve Apple Vision Pro örneği - 3

APPLE VISION PRO ÖRNEĞİ

Teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz aylarda WWDC 2023 lansmanında tanıttığı karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'nun fiyatının ise 3 bin 500 dolar olacağı belirtilmişti.

Gelecek yıllarda karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro telefon kadar gündelik hayatımıza entegre olabilir mi?

Kullanıcılar tarafından çok pahalı olarak nitelendirilen Vision Pro'nun ikamelerenin de çıkışıyla gelecekte fiyatında değişiklik yaşanabileceği göz önünde bulundurulursa bu durumun yaşanması pekte uzak bir ihtimal gibi gözükmüyor.

Dünyada satılan ilk cep telefonunun fiyatı ve Apple Vision Pro örneği - 4

APPLE VISION PRO NEDİR?

Apple'ın uzamsal bilgisayar olarak nitelendirdiği Vision Pro sayesinde kullanıcılar kendilerine özel tasarlanmış arayüzü ile birlikte iki ayrı panelde 23 milyon piksel barındıran mikroled ekrana sahip olacak.

Vision Pro, kullanıcıların gözleri, elleri ve sesi tarafından kontrol edilecek.

Dünyada satılan ilk cep telefonunun fiyatı ve Apple Vision Pro örneği - 5

R1 VE M2 ÇİPİ BARINDIRIYOR

R1 ve M2 çipi barındıran Vision Pro tek şarjda 2 saat kullanım sunuyor.

Kullanıcılar böylelikle FaceTime aramalarından, oyun, film&dizi vb. birçok özelliği karma gerçeklik gözlüğü ile deneyimleyebiliyor.

Dünyada satılan ilk cep telefonunun fiyatı ve Apple Vision Pro örneği - 6

Öte yandan karma gerçeklik gözlüğü sanal hayatla gerçek hayatı birbirine bağladığı gibi odaklanmak istediğiniz zaman gözlüğü taktığınızda ekran dışında kalan alanları dilediğiniz manzara ile değiştirebiliyor ve böylelikle odaklanmak daha kolay hale geliyor.

Dünyada satılan ilk cep telefonunun fiyatı ve Apple Vision Pro örneği - 7

NEW YORK VE LOS ANGELES'TA SATIŞA ÇIKACAK

Apple Vision Pro'nun ilk başta New York ve Los Angeles gibi büyük ABD pazarlarında satışa sunulacağı, 2024'ün sonunda İngiltere ile Kanada'dan başlayarak diğer ülkelere ve kısa süre sonra tüm Avrupa ve Asya pazarında satışa çıkacağı belirtildi.

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