Dünya'nın en büyük buz dağı 35 yıl sonra hareket etti
Neredeyse İstanbul kadar büyük olan A23a isimli buz dağı 1986 yılında Antarktika'dan kopmuştu. Kuzeydeki Weddell Denizi'ne oturan A23a 35 yıl boyunca buz adasına dönüşmüştü. Bilim insanları en büyük buz dağı olan A23a'nın 35 yıl sonra hareket etmeye başladığını tespit etti. A23a'nın hareketi beraberinde bir dizi tehlikeyi getirdi.
Antarktika kıtasından 1986 yılında kopan A23a adındaki buz dağı bilinen büyük buz kitlesi. Dört bin metrekare büyüklüğündeki A23a, koptuktan kısa bir süre sonra Antarktika'nın en kuzeyindeki Weddll Denizi'inde karaya oturdu.