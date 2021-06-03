Dünyanın en derin havuzu Mavi Uçurum 150 milyon sterline mal olacak

İngiltere'de bilimsel araştırmalar için dünyanın en derin havuzu inşa ediliyor. 50 metre derinliğindeki havuzun maliyeti 150 milyon sterlin olacak. İnşaatın 18 ay sürmesi bekleniyor.

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ntv.com.tr 03.06.2021 - 14:27

İngiltere'de dünyanın en derin havuzu inşa ediliyor.

Blue Abyss (Mavi Uçurum) adı verilen en derin havuzun maliyeti ise 150 milyon sterlin (1.83 milyar lira) olacak.

Cornwall Havalimanı Newquay'de inşa edilen havuzun derinliği tam olara 50 metre. Havuz insanların yüzmesi için inşa edilmedi.

Deneysel amaçlar için kullanılacak havuzda 42 bin metreküp su bulunuyor. Başka bir ifadeyle bu havuzdaki suyla 168 milyon fincan çay yapılabilir.

İSKİ verilerine göre 1. kademe konuta verilen suyun metreküp fiyatı 4.81 lira. Yani bu havuzu doldurmak isteseydiniz bir seferlik faturanız 200 bin liranın üzerinde olurdu.

Havuzda sudan üretilebilecek enerji çalışmalarının testleri yapılacak.

Aynı zamanda savunma sanayi testleri gerçekleştirilecek.

İnşaası başlayan havuzun 18 ayda bitmesi planlanıyor.

Blue Abyys şirketi aynı isimde bir havuzu da Polonya'da inşa etmişti. Varşova'daki havuzun derinliği 45.5 metreydi.

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