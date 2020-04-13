Dünyanın en eski sicim ipi bulundu: Neandertaller düşünüldüğünden daha zeki olabilir

Fransa'da bir mağarada bulunan 50 bin yıllık bir sicim Neandertallerin modern insanlardan bilişsel olarak daha düşük olduğu fikri hakkında şüphe uyandırdı. Scientific Reports'ta yayınlanan çalışmada, üç katlı kordon parçasının tarihin en eski yerleşimlerinden biri olan Abri du Maras'ta bulunan bir taş alet üzerinde tespit edildiği belirtildi.

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ntv.com.tr 13.04.2020 - 17:17

DÜNYANIN EN ESKİ SİCİM İPİ BBC'de yer alan habere göre, arkeologlar, Fransa'da yer alan Abri du Maras mağarasında tarihin en eski sicim ipini keşfetti. Söz konusu ipin yaklaşık 50 bin yıllık olduğu kaydedildi.

NEANDERTALLER DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDEN DAHA ZEKİ OLABİLİR Uzmanlar, yapılan keşfin Neandertallerin çiftler, kümeler ve sayılar gibi kavramları anladıklarını ortaya çıkardığını söyledi.

Bükülmüş lifler kıyafetler, çantalar, ağlar ve hatta tekneler için temel oluşturuyor. Türleri yaklaşık 40 bin yıl yok olan Neandertallerin zaten huş kabuğu katranı, sanat eserlei ve kabuk boncukları yaptıkları biliniyor. Bununla birlikte, topluluklar halinde yaşayan Neandertaller ateşi kontrol ettiler, barınaklarda yaşadılar, büyük hayvanları avladılar ve ölülerini mezarlara gömdüler.

Tipik olarak, arkeologlar ve paleoantropologlar, Abri du Maras gibi alanlarda sadece faunal kalıntılar veya taş aletler buluyorlar. Bozulabilir malzemeler keşiflerde genellikle yer almıyor.







Ancak, Fransız, ABD’li ve İspanyol araştırmacılardan oluşan bir ekip, 60 milimetre uzunluğunda bir taş aletin alt kısmına yapışan sicim parçasını keşfetti.







Kozalaklı bir ağacın iç kabuğuyla yapıldığı düşünülen kordonun 6,2 milimetre uzunluğunda ve yarım milimetre genişliğinde olduğu belirtildi. Kullanılan elyafın üç gruba ayrıldığı ve saat yönünde S şeklinde kıvrıldığı, sonra Z şeklinde kıvrılan gruplarla ters yönde dolanarak örüldüğü bildirildi.

"AĞAÇLAR HAKKINDA EKOLOJİK BİR ANLAYIŞA SHİPLER" Çalışmanın baş yazarı Ohio'daki Kenyon College'dan Bruce Hardy, “Sicim ipi üretimi, Neandertallerin ağaçlarla ilgili ayrıntılı ekolojik bir anlayışa sahip olduklarını ve onları tamamen farklı fonksiyonel maddelere nasıl dönüştürdüklerini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılara göre, sicimin üretiminde kullanılan teknik , uzmanlara göre, Neandertal zihninin sayıları anladığına ve belli bağlamlara ilişkin işlevsel bir hafızaları olduğuna gösteriyor. Çünkü ipin örülmesi aynı anda birbirini izlemesi gereken çok sayıda farklı işlemin ayrı ayrı akılda tutulmasını gerektiriyor.

"İNSANLARDAN FARKLI BİR TÜR OLARAK DEĞERLENDİRMEK ÇOK ZOR" Hardy, "Neandertal sanatının ve teknolojisinin devam eden keşifleri düşünüldüğünde onları modern insanların bilişsel eşitlerinden farklı bir tür olarak değerlendirmek çok zor” açıklamasını yaptı.

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