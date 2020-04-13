Dünyanın en eski sicim ipi bulundu: Neandertaller düşünüldüğünden daha zeki olabilir

ntv.com.tr 13.04.2020 - 17:17 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 17:45
BBC'de yer alan habere göre, arkeologlar, Fransa'da yer alan Abri du Maras mağarasında tarihin en eski sicim ipini keşfetti. Söz konusu ipin yaklaşık 50 bin yıllık olduğu kaydedildi.
Bükülmüş lifler kıyafetler, çantalar, ağlar ve hatta tekneler için temel oluşturuyor. Türleri yaklaşık 40 bin yıl yok olan Neandertallerin zaten huş kabuğu katranı, sanat eserlei ve kabuk boncukları yaptıkları biliniyor. Bununla birlikte, topluluklar halinde yaşayan Neandertaller ateşi kontrol ettiler, barınaklarda yaşadılar, büyük hayvanları avladılar ve ölülerini mezarlara gömdüler.
Kullanılan elyafın üç gruba ayrıldığı ve saat yönünde S şeklinde kıvrıldığı, sonra Z şeklinde kıvrılan gruplarla ters yönde dolanarak örüldüğü bildirildi.
Araştırmacılara göre, sicimin üretiminde kullanılan teknik , uzmanlara göre, Neandertal zihninin sayıları anladığına ve belli bağlamlara ilişkin işlevsel bir hafızaları olduğuna gösteriyor. Çünkü ipin örülmesi aynı anda birbirini izlemesi gereken çok sayıda farklı işlemin ayrı ayrı akılda tutulmasını gerektiriyor.