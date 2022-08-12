Dünyanın en eski teknoloji ansiklopedisinin sırları çözüldü: 2 bin 300 yıllık formüller açığa çıktı

Konuya ilişkin açıklama yapan Pollard, "Bu, gerçekten bilmediğimiz yepyeni bir metal hazırlama ve tedarik aşaması anlamına geliyor. Jin ve Xi'nin daha iyi bir tanımı, antik Çin bronz yapımına ışık tutmanın yanı sıra, araştırmacıların Çin tarihi metinlerini deşifre etmesine yardımcı olabilir. Bu araştırma, önceden hazırlanmış alaşımlar fikrini tanıtan tarifler hakkında ilginç bir hipotez oluşturuyor. Bize bu insanların doğal dünyayı nasıl gördüklerine dair bir fikir veriyor” dedi.