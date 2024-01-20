Dünyanın en geniş derin deniz mercan resifinin haritası çıkarıldı
ABD’li bilim insanları varlığı 1960’lardan itibaren bilinen Atlantik Okyanusu’ndaki en geniş derin deniz mercan resifinin haritasını çıkarmayı başardı. Resifin yaklaşık 25 bin 900 kilometre kare olduğu belirtildi.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Kurumu (NOAA) ve sivil toplum kuruluşu ile üniversitelerden oluşan ortakları, Atlantik Okyanusu’nun Florida kıyılarına yakın Blake Platosu'ndaki dünyanın en geniş derin deniz mercan resifinin haritasını çıkardıklarını duyurdu.