Dünyanın en güçlü radyo anteni, Güneş Sistemi'nin dışından gelen yeni sinyaller keşfetti: Evrende yalnız olmayabiliriz

YAŞAMA ELVERİŞLİ OLABİLİRLER

Diğer taraftan, bilim insanları kırmızı cücelerin yörüngelerinde dönen gezegenlerin genellikle Dünya benzeri sıcaklıklara sahip olduğunu söyleyerek, şu açıklamayı yaptı:

"Yani, yaşam için elverişli gezegenler arıyoruz. Bu, yalnızca taşınmamız için bir B gezegenini bulmakla ilgili değil. Evrende başka bir yerde yaşam olup olmadığını bulmakla ilgili. Bu derin bir keşif olur” dedi.