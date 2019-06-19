Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm Türkiye'de
Kredi kartı büyüklüğündeki Palm satışa sunuldu. İşte dünyanın en küçük akıllı telefonunun fiyatı ve özellikleri...
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1Bir dönem küçülme trendine giren telefonlar akıllandıkça boyutları da hızla büyümeye başladı.
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26 inçten büyük amiral gemilerinin hakim olduğu piyasaya bu mantaliteye karşı çıkan bir ürün geçtiğimiz aylarda sürülmüştü.
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3Kredi kartı büyüklüğündeki Palm, sonunda ülkemizde de satışa sunuldu.
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4Yapılan açıklamaya göre Palm, Türkiye’de 2 bin 999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunuluyor.
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5Palm, Android işletim sisteminin son sürümü ile çalışıyor.
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6Kredi kartı büyüklüğündeki telefon Google'ın uygulama mağazasındaki tüm Android uygulamalarını çalıştırabiliyor.
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Cihazın öne çıkan diğer özellikleri şöyle...
Suya ve toza dayanıklı (IP68)
3.3 inç 720p HD ekran
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8Qualcomm 435 Snapdragon işlemci
3 GB RAM