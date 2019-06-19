NTV

Dünyanın en küçük akıllı telefonu Palm Türkiye'de

Kredi kartı büyüklüğündeki Palm satışa sunuldu. İşte dünyanın en küçük akıllı telefonunun fiyatı ve özellikleri...

  • 1

    Bir dönem küçülme trendine giren telefonlar akıllandıkça boyutları da hızla büyümeye başladı.
  • 2

    6 inçten büyük amiral gemilerinin hakim olduğu piyasaya bu mantaliteye karşı çıkan bir ürün geçtiğimiz aylarda sürülmüştü.
  • 3

    Kredi kartı büyüklüğündeki Palm, sonunda ülkemizde de satışa sunuldu.
  • 4

    Yapılan açıklamaya göre Palm, Türkiye’de 2 bin 999 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla piyasaya sunuluyor.
  • 5

    Palm, Android işletim sisteminin son sürümü ile çalışıyor.
  • 6

    Kredi kartı büyüklüğündeki telefon Google'ın uygulama mağazasındaki tüm Android uygulamalarını çalıştırabiliyor.
  • 7

    Cihazın öne çıkan diğer özellikleri şöyle...

    Suya ve toza dayanıklı (IP68)

    3.3 inç 720p HD ekran

  • 8

    Qualcomm 435 Snapdragon işlemci

    3 GB RAM
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin