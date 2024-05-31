Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi açıldı! Günde 3 bin hasta tedavi olacak

GÜNDE 3 BİN HASTA TEDAVİ EDİLECEK

Her ne kadar bir bilim kurgu filminin konusu gibi görünse de, robot doktorlarla birlikte dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Çin'de açıldı.

Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre robot doktorlardan oluşan kadrosu ile hastane günde 3 bin hastayı tedavi edebilecek ve milyonlarca kişiyi kurtaracak.