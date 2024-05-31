Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi açıldı! Günde 3 bin hasta tedavi olacak
Dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Çin'de açıldı. 14 robot doktordan oluşan kadrosu ile hastane günde 3 bin hastayı tedavi edebilecek. Hastanede çalışan bir robot doktorun birkaç gün içinde 10 bin hasta bakabilmesi hedefleniyor. Aynı rakamlara ulaşmak için bir insan doktorun iki yıldan fazla süre çalışması gerekli.
GÜNDE 3 BİN HASTA TEDAVİ EDİLECEK
Her ne kadar bir bilim kurgu filminin konusu gibi görünse de, robot doktorlarla birlikte dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Çin'de açıldı.
Yakın zamanda yayınlanan bir rapora göre robot doktorlardan oluşan kadrosu ile hastane günde 3 bin hastayı tedavi edebilecek ve milyonlarca kişiyi kurtaracak.