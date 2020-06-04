Dyson’ın iptal ettiği elektrikli aracından yeni kareler

Elektrikli ev aletleri üreten Dyson gücünü elektrikten alan otomobilinin prototipinine ait yeni kareler paylaştı. Şirket Ekim ayında projeyi durdurma kararı almıştı.

ntv.com.tr 04.06.2020 - 08:41

Ekim ayında elektrikli araç  projesini sonlandırdığını duyuran  Dyson geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir hamle ile bu modelin prototipini dün görücüye çıkarmıştı. 

Dyson gücünü elektrikten alan otomobilinin prototipinine ait yeni kareleri kamuoyu ile paylaştı.

The Verge’de yer alan habere göre, “N526” kod numaralı elektrikli otomobil tek şarj ile 965 kilometrelik sürüş imkanı sunuyor. 

 

Bu menzil elektrikli otomobil  dünyasının en dikkat çeken firmalarından birisi olan Tesla'nın  Model X'te sunduğu menzilin yaklaşık iki katı. 

 

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, bu menzile ulaşmak için Dyson’ın kendi geliştirdiği katı hâl bataryalarından faydalanıyor. 

Aracın içinde yer alan iki elektrikli motorun her biri, 200 kW güç üretiyor. Aynı açıklamaya göre, 7 koltuklu SUV sınıfındaki araç 0’dan 100 kilometre hıza 4,8 saniyede ulaşabiliyor.

Elektrikli aracın en yüksek hızı ise 200 kilometre/saat. The Times'ta yer alan habere göre şirket bugüne kadar proje için 500 milyon sterlin (4 milyar 235milyon TL) harcamış durumda. 

 

Aynı habere göre, Dyson'un bu projeden kar edebilmesi için aracı minimum 150 bin sterlin (1 milyon 250 bin TL)  fiyat etiketi ile satması gerekecek.
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