EA FC24'e rakip olacak: Cristiano Ronaldo UFL'in açık betasını duyurdu

EA FC24'e rakip olarak geliştirilen UFL açık beta olarak çıkış yaptı ve oyunseverler ile buluştu. Merakla beklenen oyuna 40 milyon dolarlık yatırım yapan Cristiano Ronaldo, açık beta duyurusunu sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

EA FC24'e rakip olacak: Cristiano Ronaldo UFL'in açık betasını duyurdu - 1

EA FC 24'e rakip olarak geliştirilen futbol oyunu UFL, açık beta olarak kullanıcılarla buluştu.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Cristiano Ronaldo tarafından 40 milyon dolarlık yatırım alan Xbox Series S/X ve PlayStation 5 kullanıcıları için ücretsiz olarak çıkış yaptı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

EA FC24'e rakip olacak: Cristiano Ronaldo UFL'in açık betasını duyurdu - 2

"HEYECAN DUYUYORUM"

Cristiano Ronaldo, 40 milyon dolarlık yatırımın ardından UFL ile yeni ortaklığı hakkında, "UFL futbol oyunlarında yeni bir tür olabileceği için bu projenin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

EA FC24'e rakip olacak: Cristiano Ronaldo UFL'in açık betasını duyurdu - 3

Unreal Engine oyun motoruyla geliştirilen UFL, 65.000'den fazla profesyonel futbolcuyu temsil eden küresel bir organizasyon olan FIFPro ve bir spor performans analiz şirketi InStat ile iş birliği de yaptı.

Bu ortaklıklar sayesinde oyundaki her futbolcu için güncel istatistikler sağlayacak.

EA FC24'e rakip olacak: Cristiano Ronaldo UFL'in açık betasını duyurdu - 4

Cristiano Ronaldo, X hesabından yaptığı paylaşımda  "UFL oyununun Açık Betası bugün başlıyor. PS5 ve Xbox Series X|S'de ücretsiz deneyin!  7-9 Haziran. Umarım orada görüşürüz!" ifadelerini kullandı.

EA FC24'e rakip olacak: Cristiano Ronaldo UFL'in açık betasını duyurdu - 5
EA FC24'e rakip olacak: Cristiano Ronaldo UFL'in açık betasını duyurdu - 6
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