EA FC24'e rakip olacak: Cristiano Ronaldo UFL'in açık betasını duyurdu
EA FC24'e rakip olarak geliştirilen UFL açık beta olarak çıkış yaptı ve oyunseverler ile buluştu. Merakla beklenen oyuna 40 milyon dolarlık yatırım yapan Cristiano Ronaldo, açık beta duyurusunu sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.
EA FC 24'e rakip olarak geliştirilen futbol oyunu UFL, açık beta olarak kullanıcılarla buluştu.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Cristiano Ronaldo tarafından 40 milyon dolarlık yatırım alan Xbox Series S/X ve PlayStation 5 kullanıcıları için ücretsiz olarak çıkış yaptı.