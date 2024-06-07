EA FC24'e rakip olacak: Cristiano Ronaldo UFL'in açık betasını duyurdu

Unreal Engine oyun motoruyla geliştirilen UFL, 65.000'den fazla profesyonel futbolcuyu temsil eden küresel bir organizasyon olan FIFPro ve bir spor performans analiz şirketi InStat ile iş birliği de yaptı.

Bu ortaklıklar sayesinde oyundaki her futbolcu için güncel istatistikler sağlayacak.