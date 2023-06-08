Efootball 2023 bakım ne zaman bitecek? PES 2023 sunucu bakımı saat kaçta sona erecek?

Futbolseverlerin oynadığı PES Efootball 2023'ün sunucu bakımının ne zaman biteceği merak ediliyor. Konami tarafından yapılan duyuruyla beraber sunucular bakıma girmişti. Peki PES bakımı ne zaman bitecek? eFootball 2023 sunucu bakımı ne zaman sona erecek? İşte PES 2023 sunucu bakımı ile ilgili detaylar.

Efootball 2023 bakım ne zaman bitecek? PES 2023 sunucu bakımı saat kaçta sona erecek? - 1

Konami tarafından geliştirilen PES diğer adıyla Efootball'da sunucu bakıma girdikten sonra oyuncular bakımın ne zaman biteceğini merak ediyor.

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Efootball 2023 bakım ne zaman bitecek? PES 2023 sunucu bakımı saat kaçta sona erecek? - 2

BAKIM NE ZAMAN BİTECEK?

Konami sunucuların acil olarak bakıma alındığını duyurmuştu. Böylelikle oyuncular oyuna erişim problemi yaşıyorlardı. Geliştirci şirket tarafından yapılan açıklamanın ardından sunucu bakımlarının tamamlandığı ve oyunun tekrardan erişime açıldığı duyuruldu.

Efootball 2023 bakım ne zaman bitecek? PES 2023 sunucu bakımı saat kaçta sona erecek? - 3

KONAMI'DEN TELAFİ HEDİYESİ

Konami, sunucuların acil olarak bakıma girmesinin ardından oyuncularına telafi amaçlı 30.000 GP hediye gönderdi. Bu hediyenin kullanıcıların gelen kutusundan alınabileceği belirtildi.

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