Efootball 2023 bakım ne zaman bitecek? PES 2023 sunucu bakımı saat kaçta sona erecek?
Futbolseverlerin oynadığı PES Efootball 2023'ün sunucu bakımının ne zaman biteceği merak ediliyor. Konami tarafından yapılan duyuruyla beraber sunucular bakıma girmişti. Peki PES bakımı ne zaman bitecek? eFootball 2023 sunucu bakımı ne zaman sona erecek? İşte PES 2023 sunucu bakımı ile ilgili detaylar.
Konami tarafından geliştirilen PES diğer adıyla Efootball'da sunucu bakıma girdikten sonra oyuncular bakımın ne zaman biteceğini merak ediyor.