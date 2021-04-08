Elon Musk: Covid-19 aşılarına güveniyorum, bilim yanılmaz

Tesla CEO'su Elon Musk, yeni tip corona virüse karşı geliştirilen aşılara güvendiğini açıkladı.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Açık olmak gerekirse, genel olarak aşıları ve özellikle Covid-19 aşılarını destekliyorum. Bilim yanılmazdır. Çok nadir durumlarda, alerjik bir reaksiyon var, ancak bu bir EpiPen (alerji iğnesi) ile kolayca çözülebilir" ifadelerini kullandı.