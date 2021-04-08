Elon Musk: Covid-19 aşılarına güveniyorum, bilim yanılmaz

ntv.com.tr 08.04.2021 - 14:10
Tesla CEO'su Elon Musk, yeni tip corona virüse karşı geliştirilen aşılara güvendiğini açıkladı.
Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Açık olmak gerekirse, genel olarak aşıları ve özellikle Covid-19 aşılarını destekliyorum. Bilim yanılmazdır. Çok nadir durumlarda, alerjik bir reaksiyon var, ancak bu bir EpiPen (alerji iğnesi) ile kolayca çözülebilir" ifadelerini kullandı.
Diğer taraftan, sosyal medyada yaptığı her paylaşımla gündem olan milyarder, geçen yıldan bu yana Covid-19 ile ilgili komplo teorilerinin ve dezenformasyonun kaynağı olmuştu.
Örneğin, 2020 Eylül ayında New York Times muhabiri Kara Swisher'e verdiği röportajda kendisinin ya da çocuklarının aşı olmayacağını söyleyen 49 yaşındaki Muski,röportajdan iki ay sonra Covid-19 için pozitif test etmişti.
Musk, daha önce de geçen yılın "Nisan sonu" itibarıyla "sıfıra yakın yeni vaka" yaşanacağını iddia etmişti, ama böyle bir durum gerçekleşmedi.
Bununla birlikte, bir Twitter kullanıcısının "Hangi aşıyı tavsiye edersin?" sorusuna Musk, “Muhtemelen Johnson & Johnson, ancak BioNTech ve Moderna da iyidir " şeklinde yanıt verdi.
Öte yandan, milyonlarca takipçisi bulunan Musk, insanların zihni üzerinde üzerinde reddedilemez bir şekilde egemenliğini koruyor. Bu nedenle, modern dünyanın kanaat önderlerinden olan Musk’ın paylaşımları, Covid-19 ile mücadelede önem taşıyor.
Ancak, geçen yıl yaptığı olumsuz yorumların ardından sayısız insana büyük güvensizlik aşıladıktan sonra, yeni bir sayfa açmaya karar vermiş görünüyor. Musk'ın daha fazla insanı aşı olmaya teşvik etmesini hayat kurtarabilir.