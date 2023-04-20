Elon Musk Microsoft'a dava açıyor

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Bill Gates'in sahip olduğu Microsoft’u dava edeceğini açıkladı. Musk, Microsoft’u Twitter verilerini izinsiz kullanmakla suçladı.

Elon Musk Microsoft'a dava açıyor - 1

Elon Musk, Microsoft’un Twitter’ı kurumsal reklamcılık platformundan kaldıracağına dair, Twitter'da yaptığı paylaşıma, “Onlar, Twitter verilerini kullanarak yasa dışı eğitim aldılar. Dava zamanı.” ifadeleriyle yanıt verdi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk Microsoft'a dava açıyor - 2

Ancak Musk, iddiasını destekleyecek bir kanıt veya herhangi bir detayı paylaşmadı.

Elon Musk Microsoft'a dava açıyor - 3

Ayrı bir paylaşımında ise Musk, Twitter verilerini tartışmakla ilgili fikirlere açık olduğunu fakat Twitter’ın veri tabanını yağmalamanın, reklamları kaldırarak şeytanlaştırmanın ve ardından verilerini başkalarına satmanın, kazanmaya yönelik bir çözüm olmadığını belirtmişti.

Elon Musk Microsoft'a dava açıyor - 4

MICROSOFT YANIT VERMEDİ

Microsoft ise konuyla ilgili yöneltilen soruları cevaplamayı reddetti.

Elon Musk Microsoft'a dava açıyor - 5

Microsoft daha önce kendi reklam platformunun 25 Nisan’dan itibaren Twitter’ı desteklemeyeceğini bildirmişti.

Elon Musk Microsoft'a dava açıyor - 6

Bunun sonucu olarak da reklam alıcıları, Microsoft’un sosyal medya yönetim aracı vasıtasıyla Twitter hesaplarına erişemeyecekti.

Elon Musk Microsoft'a dava açıyor - 7
Elon Musk Microsoft'a dava açıyor - 8
Elon Musk Microsoft'a dava açıyor - 9
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