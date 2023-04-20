Elon Musk Microsoft'a dava açıyor

Ayrı bir paylaşımında ise Musk, Twitter verilerini tartışmakla ilgili fikirlere açık olduğunu fakat Twitter’ın veri tabanını yağmalamanın, reklamları kaldırarak şeytanlaştırmanın ve ardından verilerini başkalarına satmanın, kazanmaya yönelik bir çözüm olmadığını belirtmişti.