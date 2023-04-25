Elon Musk Twitter profilinden kaç para kazanıyor?

Milyardar girişimci Elon Musk, diğer kullanıcıların sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter'da nasıl para kazanabileceğini açıkladı. Profilindeki abone sayısını gösteren bir ekran görüntüsü paylaşan Musk'ın, böylelikle sırf kendi hesabından ne kadar kazandığı da ortaya çıktı.

Elon Musk Twitter profilinden kaç para kazanıyor? - 1

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter hesabından, kullanıcılara sosyal medya platformunda nasıl para kazanılacağını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Elon Musk Twitter profilinden kaç para kazanıyor? - 2

Musk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İçerik oluşturucular, bu platformda abonelikleri etkinleştirmek isteyebilir. Ayarlarda 'Para Kazanma' (Monetization) kısmına dokunmanız yeterlidir."

Elon Musk Twitter profilinden kaç para kazanıyor? - 3

ÜCRETLİ ABONELİK ÖZELLİĞİNİ DUYURMUŞTU

Musk, daha önce duyurduğu ücretli “Abonelik” (Subscription) özelliği ile kullanıcıların ilgisini çeken hesapların özel içeriklerine erişmesini sağlayacağını belirtmişti. 

Elon Musk Twitter profilinden kaç para kazanıyor? - 4

51 yaşındaki iş insanın paylaştığı ekran görüntüsüne göre kendisinin en az 24 bin 700 abonesi bulunuyor.

Elon Musk Twitter profilinden kaç para kazanıyor? - 5

AYDA 2 MİLYON LİRALIK GELİR

Bu aboneler ise kendisine her at 98 bin 800 dolar (yaklaşık 1,9 milyon lira) kazandırıyor. Musk daha önce, profiline göre ayda 4 dolara (yaklaşık 78 lira) abone olanların birkaç haftada bir "kendisini her şeyi sorabileceklerini" açıklamıştı.

Elon Musk Twitter profilinden kaç para kazanıyor? - 6

Diğer taraftan, Twitter CEO’su kullanıcıların "Abonelikler" aracılığıyla uzun metinler, uzun videolar ve yalnızca abonelere özel Alanlar dahil olmak üzere özel içerik için takipçilerden ücret alabileceklerini söyledi. Abonelerin ayrıca özel rozetler alacağını belirtti. 

Elon Musk Twitter profilinden kaç para kazanıyor? - 7

Öte yandan, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, bir zamanlar dünyanın en zengin insanı olan ve liderliği Bernard Arnault'a kaptıran Musk'ın şu anki net serveti 165 milyar dolar değerinde.

Elon Musk Twitter profilinden kaç para kazanıyor? - 8

Musk’ın Twitter'ın yanı sıra Tesla, SpaceX, The Boring Company ve Neuralink dahil olmak üzere dört şirketi daha buluyor.

Elon Musk Twitter profilinden kaç para kazanıyor? - 9
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