Elon Musk Twitter profilinden kaç para kazanıyor?

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter hesabından, kullanıcılara sosyal medya platformunda nasıl para kazanılacağını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı.
Musk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İçerik oluşturucular, bu platformda abonelikleri etkinleştirmek isteyebilir. Ayarlarda 'Para Kazanma' (Monetization) kısmına dokunmanız yeterlidir."
Musk, daha önce duyurduğu ücretli “Abonelik” (Subscription) özelliği ile kullanıcıların ilgisini çeken hesapların özel içeriklerine erişmesini sağlayacağını belirtmişti.
51 yaşındaki iş insanın paylaştığı ekran görüntüsüne göre kendisinin en az 24 bin 700 abonesi bulunuyor.
Bu aboneler ise kendisine her at 98 bin 800 dolar (yaklaşık 1,9 milyon lira) kazandırıyor. Musk daha önce, profiline göre ayda 4 dolara (yaklaşık 78 lira) abone olanların birkaç haftada bir "kendisini her şeyi sorabileceklerini" açıklamıştı.
Diğer taraftan, Twitter CEO’su kullanıcıların "Abonelikler" aracılığıyla uzun metinler, uzun videolar ve yalnızca abonelere özel Alanlar dahil olmak üzere özel içerik için takipçilerden ücret alabileceklerini söyledi. Abonelerin ayrıca özel rozetler alacağını belirtti.
Öte yandan, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, bir zamanlar dünyanın en zengin insanı olan ve liderliği Bernard Arnault'a kaptıran Musk'ın şu anki net serveti 165 milyar dolar değerinde.
Musk’ın Twitter'ın yanı sıra Tesla, SpaceX, The Boring Company ve Neuralink dahil olmak üzere dört şirketi daha buluyor.