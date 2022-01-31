Elon Musk’ın özel jetini takip eden genç, beş bin dolarlık teklifi reddetti

Haberler - Reuters - NTV Haber 31.01.2022 - 16:40
Elonjet adlı Twitter hesabı, Elon Musk'a ait olan "Gulfstream" tipi özel uçağın uçuş bilgilerini paylaşıyor.
Hesabın sahibi olan Jack Sweeney adlı ABD'li genç, halka açık uçuş bilgilerini paylaştığını söyleyerek kendini savunurken, Musk'ın 5 bin dolarlık teklifini yeterli bulmadı.
50 bin dolar ya da bir Tesla otomobil istediğini söyleyen Sweeney, son olarak Tesla'da staj imkanı karşılığında hesabı sileceğini açıkladı.
Diğer taraftan, Twitter'da yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Sweeney, Elon Musk'ın yanı sıra Bill Gates ve Jeff Bezos gibi milyarderlerin özel uçaklarını da takip ediyor.
Durumu "güvenlik riski" olarak tanımlayan Musk'ın, seyahat bilgilerini gizli tutmak için harekete geçtiği gelen haberler arasında yer alıyor.