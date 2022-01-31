Elon Musk’ın özel jetini takip eden genç, beş bin dolarlık teklifi reddetti

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 19 yaşındaki Jack Sweeney, Elon Musk'ın özel jetini takip eden Twitter hesabını silmeye yönelik 5 bin dolarlık teklifi reddetti. ElonJet adlı hesabın 200 binden fazla takipçisi bulunuyor ve Musk'ın uçuşlarını izlemek için geliştirdiği bir bot kullanıyor. 47 yaşındaki milyarderin her uçuşunun iniş-kalkış saatini ve yolculuklarının süresini hesabından paylaşıyor.

Haberler - Reuters - NTV Haber 31.01.2022 - 16:40

Elon Musk’ın özel jetini takip eden genç, beş bin dolarlık teklifi reddetti - 1

Elonjet adlı Twitter hesabı, 'a   ait olan "Gulfstream"  tipi özel uçağın uçuş bilgilerini paylaşıyor.

Elon Musk’ın özel jetini takip eden genç, beş bin dolarlık teklifi reddetti - 2

5 BİN DOLARLIK TEKLİFİ YETERLİ BULMADI

Hesabın sahibi olan Jack Sweeney adlı ABD'li genç, halka açık uçuş bilgilerini paylaştığını söyleyerek kendini savunurken, Musk'ın 5 bin dolarlık teklifini yeterli bulmadı.

Elon Musk’ın özel jetini takip eden genç, beş bin dolarlık teklifi reddetti - 3

50 bin dolar ya da bir otomobil istediğini söyleyen Sweeney, son olarak Tesla'da staj imkanı karşılığında hesabı sileceğini açıkladı.

Elon Musk’ın özel jetini takip eden genç, beş bin dolarlık teklifi reddetti - 4

Diğer taraftan, Twitter'da yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan Sweeney,  Elon Musk'ın yanı sıra Bill Gates ve Jeff Bezos gibi milyarderlerin özel uçaklarını da takip ediyor.

Elon Musk’ın özel jetini takip eden genç, beş bin dolarlık teklifi reddetti - 5

Durumu "güvenlik riski" olarak tanımlayan  Musk'ın, seyahat bilgilerini gizli tutmak için harekete geçtiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Elon Musk’ın özel jetini takip eden genç, beş bin dolarlık teklifi reddetti - 6
Elon Musk’ın özel jetini takip eden genç, beş bin dolarlık teklifi reddetti - 7
Elon Musk’ın özel jetini takip eden genç, beş bin dolarlık teklifi reddetti - 8

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