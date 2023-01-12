Elon Musk'ın yeni planı: Twitter kullanıcı adlarını satacak

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter gelirlerini artırmanın yolunu arıyor. Şirket kullanıcı adlarını "açık artırma" yöntemiyle satmayı planlıyor.

Elon Musk'ın yeni planı: Twitter kullanıcı adlarını satacak - 1

28 Ekim’den bu yana Elon Musk’ın yönetiminde olan Twitter, pek çok değişikliğe ve radikal karara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Elon Musk'ın yeni planı: Twitter kullanıcı adlarını satacak - 2

Amerikan New York Times gazetesinin elde ettiği bilgilere göre şirket, kullanıcı adlarını çevrimiçi açık artırma yöntemiyle satmayı planlıyor.

Elon Musk'ın yeni planı: Twitter kullanıcı adlarını satacak - 3

Elon Musk, Aralık ayında yıllardır giriş yapılmayan veya kullanılmayan yaklaşık 1,5 milyar hesabın kullanıcı adının boşa çıkarılacağını açıklamıştı.

Elon Musk'ın yeni planı: Twitter kullanıcı adlarını satacak - 4

Planın bu tarihten itibaren düşünüldüğü belirtiliyor.

Elon Musk'ın yeni planı: Twitter kullanıcı adlarını satacak - 5

Twitter'dan henüz iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

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