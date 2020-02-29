Elon Musk'tan F-35 açıklaması

Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, ABD’de F-35’lerle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
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ntv.com.tr 29.02.2020 - 14:06
Son dönemde adını sıkça duymaya alıştığımız Elon Musk, ABD’nin en pahalı ve en gelişmiş uçakları olan F-35’lerle ilgili yeni bir tartışma başlattı.
F-35’lerin drone’lara karşı savunmasız olduğunu iddia eden Musk attığı tweette “Rakip, bir insan tarafından uzaktan kontrol edilen, manevra özerklikleri artırılmış bir drone savaş uçağı olabilir. F-35’in buna karşı şansı olmayacaktır” ifadelerine yer verdi.
Peki 5. nesil savaş uçağı olarak da adlandırılan F-35'lerin özellikleri neler? İşte bir bakışta F-35 hakkında bilinmesi gerekenler...
Uzunluğu 15,67 metre
Yüksekliği: 4,33 metre
Kanat açıklığı 10,65 metre
Uçağın boş ağırlığı 13,17 tondur (A model)
F35B ve F35 C modellerinin ağırlığı A modelinden yaklaşık olarak 1,5 ton daha ağırdır.
Uçağın azami hızı 1932 kilometre/Saattir
F-35'in tırmanma hızı saniyede 200 metredir.
F-35 18.000 Metrelik bir irtifaya çıkabilmektedir.
Uçağın azami hızı 1932 kilometre/Saat olarak açıklanmıştır.
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