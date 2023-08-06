Elon Musk'tan kafes dövüşü paylaşımı: Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ile teknoloji dünyasındaki en büyük rakibi Elon Musk arasındaki kafes dövüşü iddialarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dövüşün gerçekten yapılıp yapılmayacağı ile ilgili iddialara yenileri eklenirken, Elon Musk'tan dövüşe ilişkin paylaşım geldi. Musk, Zuckerberg ile yapacağı dövüşün nereden izleneceğini duyurdu.
Şaka olarak başlayan ama ciddileşen Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü gündemdeki yerini koruyor. Elon Musk, geçtiğimiz ay Twitter hesabında "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" demiş, 39 yaşındaki Zuckerberg de "Konumu gönder" yanıtını vermişti.