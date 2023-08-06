Elon Musk'tan kafes dövüşü paylaşımı: Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Şaka olarak başlayan ama ciddileşen Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü gündemdeki yerini koruyor. Elon Musk, geçtiğimiz ay Twitter hesabında "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" demiş, 39 yaşındaki Zuckerberg de "Konumu gönder" yanıtını vermişti.