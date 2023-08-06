Elon Musk'tan kafes dövüşü paylaşımı: Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg ile teknoloji dünyasındaki en büyük rakibi Elon Musk arasındaki kafes dövüşü iddialarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dövüşün gerçekten yapılıp yapılmayacağı ile ilgili iddialara yenileri eklenirken, Elon Musk'tan dövüşe ilişkin paylaşım geldi. Musk, Zuckerberg ile yapacağı dövüşün nereden izleneceğini duyurdu.

Elon Musk'tan kafes dövüşü paylaşımı: Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? - 1

Şaka olarak başlayan ama ciddileşen Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü gündemdeki yerini koruyor. Elon Musk, geçtiğimiz ay Twitter hesabında "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" demiş, 39 yaşındaki Zuckerberg de "Konumu gönder" yanıtını vermişti.

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Elon Musk'tan kafes dövüşü paylaşımı: Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? - 2

KANAL BİLGİSİ GELDİ

Rekabet giderek artarken Elon Musk'tan yeni bir hamle geldi. Tarih bilgisi vermeyen Musk, Zuckerberg ile yapacağı dövüşün nereden izleneceğini duyurdu.

Elon Musk'tan kafes dövüşü paylaşımı: Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? - 3

Musk, pazar sabahı erken saatlerde yaptığı o paylaşımda, "Zuck v Musk dövüşü sosyal medya platformu X'te canlı yayınlanacak. Tüm gelirler gaziler için hayır kurumlarına gidecek" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'tan kafes dövüşü paylaşımı: Elon Musk ile Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? - 4

Musk, paylaştığı bir başka gönderide gün boyunca ağırlık kaldırdığını ve dövüşe hazırlandığını belirtmişti.

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